Több éves lobbizást követően francia gyártók elérték, hogy a camembert sajtot a több mint két évszázados hagyománnyal szemben, amely alapanyagként szigorúan a nyers tejet írja elő, pasztörizált tejből készíthessék. Ezzel a franciák egyik legkedveltebb kézműves sajtja, illetve a hozzá kötődő tradíció eltűnhet az ország gasztronómiai térképéről.

Normandia szívében, alig egy órányira attól a szakasztól, ahol a szövetségesek partra szálltak a II. világháborúban, ma is békésen legelésznek a barna-fehér pöttyös tehenek, amelyek tejéből a híres kézműves camembert sajt készül. A termék receptúráját egy Camembert településen élő tejtermelő dolgozta ki a 18. század végén. A helyiek azóta is így készítik az ízekben gazdag sajtot.

A sajtféleség népszerűsége az idők folyamán egyre nőtt, s Normandián kívül hamarosan több más régióban is hozzáfogtak az előállításához – olvasható a BBC Travel cikkében. Olyannyira, hogy a „camembert" megnevezés ma már nem is egy adott sajtspecialitásra vonatkozik, hanem inkább egy sajt fajtára, amelyet a világ több pontján is termelnek. Az idén egy olyan termék tarolt például ebben a kategóriában a nemzetközi sajtfesztiválon, amely a kanadai Quebec városában készült.

A normandiai termelőknek némi vigaszt nyújthatott talán, amikor a francia eredetvédelmi hivatal 1983-ban „Normandiai camembert" megjelöléssel eredetvédelmet biztosított a helyi termelők által nyerstejből előállított sajtra. Ám a sajtgyárak ugyanezt a címkét szerették volna szerepeltetni a saját termékeiken, amelyet pasztörizált tejből készítettek - ezen a kistermelők természetesen felháborodtak. A vitát végül az eredetvédelmi hivatal döntötte el azzal, hogy a sajtgyárak „Fabriqué en Normandie" (Made in Normandy) feliratot használhatják. A nagy gyártók évi 60 ezer tonna camembert-t állítanak elő a kistermelők 5500 tonnájával szemben.

Sok sajtszakértő ma már úgy vélekedik, hogy a camembert nem Normandiáé, hanem Franciaországé, sőt az egész világé. S felteszik a kérdést: tíz év múlva ki fog már emlékezni arra, hogy annak idején még teknőben gyúrva készítették nyers tejből. Valószínűleg egyre kevesebben, de a normandiai kistermelők biztosan, hiszen ők továbbra is híven őrzik a tradíciókat.