Eddig ennyi pénzt költöttek fogadásra a magyarok a vb-meccseken

A Szerencsejáték Zrt. eddigi tapasztalatai szerint a labdarúgó világeseményeknek elsősorban az első fele, a csoportmérkőzések időszaka tart számot fokozott érdeklődésre a sportfogadók között. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy az idei oroszországi focivébé első hete is kimagasló forgalom-növekedést hozott. A múlt csütörtökön kezdődött sportesemény révén több mint 5 milliárd forint sportfogadási rekordárbevételt könyvelhetett el a lottótársaság.

A hazai sportfogadók sem panaszkodhatnak szerencséjükre, hiszen a világbajnokság első néhány napján a Tippmixen és a Tippmixpro-n is jelentős nyereményeket könyvelhettek el. A vb első négy napján lejátszott találkozók közül kiemelkedett a Portugália - Spanyolország rangadó, ezzel a találkozóval ugyanis a Tippmixen fogadók 300 millió forintot meghaladó össznyereményt jegyezhettek.

Sőt, szelvényükön sokan 100-szoros nyereményszorzóval számolhattak, hiszen mintegy 1 600 tipp érkezett a 3:3-as pontos végeredményre - ehhez a fogadási sorhoz több mint 65 millió forint nyeremény társult a Tippmixen.

A torna első hetében lejátszott 11 találkozóból 6 mérkőzésről mondható el, hogy a Tippmixen beérkezett egységnyi fogadások száma az 1 milliót is meghaladta. Mindössze egyetlen olyan vb-meccs akadt, amely ebben a tekintetben nem előzte meg a májusi BL- döntő népszerűségét. A szögletek és sárga lapok számára is sokan fogadtak, arra pedig, hogy a két évvel ezelőtti Eb gólkirálya, Antoine Griezmann gólt szerez Ausztrália ellen, közel 17 ezer tipp érkezett. Mint kiderült, nem kellett csalódniuk az erre fogadóknak.

Az a Tippmix-fogadó pedig, aki mindössze 300 forintot kockáztatva, Horvátország és Dánia győzelmére is számítva 8-as kötésével 885 906 forintos nyereményt jegyzett, kifejezetten elégedett lehet a vb-start után. Akadt olyan is, aki meglepetésekre számítva ért el közel 200 ezres nyereményt, megérezve az egyaránt váratlan eredménnyel záruló Németország - Mexikó és a Brazília - Svájc találkozó félidei kimenetelét és végeredményét is!

Ez az első olyan labdarúgó-vb, amelyre már a Tippmixen is lehetőség nyílik élőben fogadni, melyhez a játékosok egyre növekvő arányban használják az önkiszolgáló szelvénykitöltést is. A vb első hetében a Marokkó - Irán összecsapás volt a legnépszerűbb az élőben fogadók körében a Tippmixen, míg a Tippmix és a Tippmixpro összesített adatait tekintve a Mexikó - Németország találkozó volt a legkedveltebb összecsapás a mérkőzés közben fogadók között.