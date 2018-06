Négyszázmillió dolláros üzletet kötött a Paypal

A Paypal 400 millió dollárért megvásárolta a Hyperwallett e-kereskedelmi platformot. A felvásárlás várhatóan 2018 utolsó negyedévében válik véglegessé.

A Hyperwallettet 2000-ben alapították, és kiskereskedelmi fizetési piactereket üzemeltet. A platform legfontosabb jellemvonása, hogy az online kiskereskedelmi vállalatok világszerte képesek többféle fizetési módot elfogadni, az integrációt pedig a Hyperwallett végzi el.

A Hyperwallett emellett a pénzügyi menedzsmenthez is szolgáltat eszközöket, valamint a fizetések is nyomon követhetőek, és biztosítják azt is, hogy a tranzakciók megfeleljenek az adott ország jogszabályainak.

Bill Ready, a PayPal vezérigazgatója elmondta, hogy a Hyperwalletthez hasonló platformok segítik kiegyenlíteni az online kereskedelem erőviszonyait, hiszen összehozzák a vevőket egy csoport olyan eladóval, akik eleget tudnak tenni az igényeiknek. Hozzátette, hogy a platformot használó kereskedők és szolgáltatók gyors, hatékony, rugalmas és biztonságos hozzáférést szeretnének a pénzükhöz, bárhol és bármikor.

A PayPal legújabb üzlete egy hónappal azután történik, hogy a vállalat bejelentette az iZettle felvásárlását. A svéd vállalatért 2,2 milliárd dollárt fizetnek.