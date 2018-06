Az Instagram ismét sikeresen másolja az egyik riválisát

Az Instagram lazít a videókat érintő szabályozásain, így a felhasználók mostantól akár 10 perces anyagokat is megoszthatnak a közösségi oldalon. A Facebook leányvállalata ezzel a lépéssel szeretné a platformra csalogatni a Youtube -generációt.

Az Instagram bejelentette, hogy IGTV néven külön dedikált helyet kapnak a hosszabb videós tartalmak az Instagram felületén, valamint a felhasználók mostantól akár 10 perces anyagokat is megoszthatnak.

Azok a felhasználók, akik rengeteg követővel rendelkeznek akár 1 órás videókat is posztolhatnak majd az oldalon.

A videók az Instagram alkalmazáson belül is elérhetőek lesznek, de egy teljesen új applikációt is indítanak IGTV néven. A Facebook a fiatalabb Youtube felhasználókat szeretné átcsalogatni a saját platformjukra, de azt is remélik, hogy a videóknak köszönhetően még több reklámot tudnak majd eladni.

Ami tisztán látszik, hogy a jelenleg piacvezető közösségi média és videómegosztó oldalak folyamatosan egymást másolják. A Facebook és az Instagram a Snapchatet, most pedig a Youtube-ot koppintja azért, hogy továbbra is trendiek tudjanak maradni a fiatalok között.

Az Instagram nyolc éve indult mint képmegosztó portál, de mára teljesen átalakult azért, hogy követni tudja a piaci trendeket. Bekerültek a Snapchatből is ismert különböző funkciók, lehet üzenetet küldeni egymásnak és élőben bejelentkezni a Facebook Live-hoz hasonlóan.

Az Instagram továbbra is tökéletesen csinálja azt amire jelenleg szükség van: átvesz másoktól mindent ami jól működik, majd tökéletesíti a funkciókat és bevezetik őket, mint saját ötletet. Van egy másik vállalat, amelyet sok kritika ért ezért, mégis a világ egyik legértékesebb cége: az Apple.

Az IGTV videói alatt levetített reklámokkal pedig az Instagram tovább növelheti a bevételét egy olyan piacon, amely csak idén 18 milliárd dollárral fog bővűlni az Egyesült Államokban, 2021-ben pedig az eMarketer szerint eléri a 27 milliárd dollárt.