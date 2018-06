Felfoghatatlanul értékes kincsen ül az észak-koreai latorállam

A nemrég lezajlott, történelmi jelentőségűnek tekintett USA-Észak-Korea csúcstalálkozó eredményeit, következményeit, a világpolitikai színtérre, valamint az Egyesült Államok és a latorállam kapcsolatára gyakorolt hatását, azóta számos elemzés próbálta felmérni. Ahogy az Origo is beszámolt arról, a rezsim első számú vezetője, Kim Dzsongun, azóta újabb, a harmadik látogatását tette Kínában, ami azért is figyelemreméltó, mert a diktátor korábban sokáig egyáltalán nem utazott hivatalos minőségében külföldre. Az Asia Times most arról ír, érdemes lehet figyelembe venni még egy okot, ami befolyásolhatja a globális politikai és gazdasági játszmákat, melyek középpontjában ott áll az elzárkózó, lesajnált, rejtélyes Észak-Korea. Ez az ok pedig nem más, mint az ország felfoghatatlanul értékes ritkaföldfém-készlete.