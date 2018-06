Vezetne olyan e-autót, mely naponta 4000 gigabájt adatot forgalmaz?

Az elektromos autók elterjedése kikerülhetetlenül kéz a kézben jár az önvezető technológiák fejlődésével, és az sem mindegy, hogyan tudják a tudást és technológiát birtokló vállalatok segíteni a véges térrel és adott számú parkolóhellyel rendelkező városokat a legjobb helykihasználásban. A cégek nem csak alakítják, hanem reagálnak is a fogyasztói igényekre és magatartásminták változásaira, az autók és a mobilitás kérdéseiben is. A III. E-mobilitási Konferenciára látogatott el az Origo, ahol az is kiderült, az autó már nem az, ami volt.