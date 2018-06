Ezeket a képzéseket szeretik a legjobban a nők

Idén is elkészült a nők körében legnépszerűbb OKJ-s képzések Top tízes listája. A rangsor szerint 2017-ben a társadalombiztosítási ügyintéző és a bérügyintéző képzések vonzották a legtöbb jelentkezőt a hölgyek közül. Az említetteken kívül még az adótanácsadó, valamint a pénztárkezelő és valutapénztáros tartották meg tavalyi helyezésüket.

Az élvonalban nem történt nagy változás az előző évi listához képest: továbbra is a pénzügyi-gazdasági képzések szerepelnek túlnyomórészt a hölgyek körében legnépszerűbb OKJ-s képzések Top 10-es listáján.

Az idei rangsorban is a társadalombiztosítási ügyintéző (első helyezett) valamint a bérügyintéző (második helyezett) képzések iránt volt legnagyobb a kereslet a hölgyek körében. Mellettük még a vállalkozási mérlegképes könyvelő került dobogós helyre, míg a pénzügyi-számviteli ügyintéző negyedik lett. A sportedzői képzés ezúttal is előrébb lépett egyet, így került az ötödik helyre 2017-ben.

Az államháztartási mérlegképes könyvelő a hatodik lett, két helyet javítva egy évvel korábbi szerepléséhez képest. Az adótanácsadó képzés megtartotta korábbi pozícióját, ezúttal is a hetedik helyen végzett, míg az IFRS mérlegképes könyvelő képzés három helyet rontott az előző évi listához képest. Ismét a kilencedik helyen végzett a pénztárkezelő és valutapénztáros OKJ-s képzés. A tavalyi tízedik (állatgondozó) lekerült a listáról, helyét a logisztikai és szállítmányozási ügyintéző vette át.

Akárcsak 2016-ban, tavaly is a nők jelentkeztek nagyobb arányban a Perfekt képzéseire, nagyjából kétszer annyian, mint a férfiak. A hölgyek és a férfiak is a 25 és 34 év közötti korosztályból vállalkoztak a legtöbben egy-egy képzés elvégzésére. A nőknél ezenkívül még nagy arányban iratkoztak be OKJ-s képzésre a 15 és 24 és a 35 és 44 év közöttiek. A 35-44-es korosztályból szintén sokan ültek vissza az iskolapadba a férfiaknál. A nők körében továbbra a pénzügyi-gazdasági tanfolyamok voltak népszerűek, a férfiaknál pedig ezúttal is nagyobb arányban jelentkeztek ipari képzésekre, azon belül is a gépkezelői területre.

Tóth Réka, a Perfekt Zrt. oktatási szakértője szerint egyre több fiatal jelentkezik OKJ képzésre, amit jól mutat, hogy

2017-ben a tavalyihoz képest tovább növekedett a 15 és 24 év közötti jelentkezők száma. Sokan ugyanis hamar felismerik, hogy egy OKJ-s képzés elvégzése jó belépő lehet a munkaerőpiacra, és sokféle élethelyzetben elvégezhető, legyen szó friss álláskeresésről, karrierváltásról, előrelépésről vagy kismamaság alatti felkészülésről.