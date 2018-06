Hongkongban megadóztatják az üresen álló lakásokat

Hongkongot idén ismét a világ legdrágább városának nyilvánították, ugyanis a kínai városban a legmagasabb az ingatlanok ára, az állam pedig egy drasztikus lépéssel kíván megálljt parancsolni a kicsit sem enyhülő ingatlanpiaci áremelkedéseknek.

Nem csökken a kereslet a hongkongi lakások iránt, annak ellenére, hogy a félautónom régió ingatlanárai a legmagasabbak és még mindig igen keresettek a kínai befektetők körében.

A város vezetése most úgy döntött, különadót vet ki azokra az ingatlanokra, amelyek üresen állnak, ennek a hatékonyságát mind a beruházók, mind az elemzők megkérdőjelezik.

Az adóval a kínálat növelésére buzdítanák az ingatlantulajdonosokat.

Hongkong ezzel a lépéssel olyan városok példáját követné, mint Szingapúr vagy Vancouver, ugyanakkor szekértők szerint kétséges, hogy ez az egy lépés önmagában segíthet-e a kialakult helyzeten.

Egy hongkongi non-profit kutatóintézet májusban kiadott közvéleménykutatása szerint a válaszadók 77 százaléka elégedetlen a városban tapasztalható zsúfoltsággal – egy 20 négyzetméteres lakás 3 millió dollárba (838 millió forint) is kerülhet.

Ugyanakkor Hongkongban a talajjavítás nyomán megnőtt a szárazföldi terület nagysága, amely fölött is a város rendelkezik, így kezdhetnek el a jövőben újabb 13 ezer lakást építeni, bár azt elismerték, hogy ennél jóval többre lenne szükség.

Az egyik ok, amiért az elemzők kételkednek abban, hogy az új adó bármiben is segítene a helyzeten az az, hogy a városban 2017 végén csupán 9 ezer új, de üresen álló lakás volt, ez azonban az elkövetkezendő években változhat, mivel számos új ingatlan fejlesztése fejeződik be.