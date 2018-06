Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága az American Expressnek (Amex) adott igazat abban a perben, amelyet az igazságügyi minisztérium indított ellene. A per tárgyát a kártyatársaság által a kártyás vásárlásoknál a kiskereskedőknek felszámított díjak képezték.

Azt kifogásolták, hogy az Amex nem engedi a rendszerét használó cégeknek, hogy rivális kártyaszolgáltatók kedvezményes szolgáltatásait reklámozzák – olvasható a CNBC tudósításában. Az így keletkező többletköltséget pedig a kereskedők a fogyasztókra terhelik át, akár Amex bankkártyát használnak, akár nem.

Megfigyelők szerint ez a bírósági döntés egyben győzelmet jelent az olyan cégek számára is, mint az Amazon, a Google vagy az Uber, amelyek hasonló gyakorlatot alkalmaznak.

A bírósági keresetet az Amex mellett a Mastercard és a Visa ellen is benyújtották, két utóbbi kártyacéggel azonban peren kívüli megegyezés született. Az Amex részéről pedig úgy értékelték a bírósági döntést, hogy az jelentős győzelmet jelent számukra és a fogyasztóknak is.