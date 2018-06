A szuper gazdagok számára indít titkos társaságot a Facebook

A Facebook miden különösebb hírverés nélkül elindította saját negyedéves magazinját "Grow" néven. A közösségi média oldal szerint azonban ez inkább egyfajta marketing kampány, amely egy jövedelmező vállalkozás kezdetét hivatott beharangozni.

Leila Woodington, a Facebook marketing osztályának észak-európai vezetője szerint, a negyedévente megjelenő Grow magazin a cégvezetők megnyerését tűzte ki célul és az ügyfeleknek szeretne közvetlen tanácsokkal szolgáltatni.

Bejelentették azt is, hogy évente külön rendezvény is szerveznek majd olvasóiknak, emellett pedig online és nyomtatott kurzusokat is tartanak majd. Woodington kiemelte, hogy sem az offline, sem pedig az online eseményekért és tartalmakért nem kérnek majd pénzt, ezek pusztán marketing kommunikációs csatornát jelentenek a cégnek.

A nyilatkozat ellenére viszont úgy tűnik, hogy a Grow inkább hasonlít egy hétköznapi magazinra, mintsem egy jól kitervelt marketing kampányra. A magazinnak van főszerkesztője, valamint más, a hagyományos nyomtatott média világába tartozó pozíciók is feltűnnek, mint például kreatív igazgató. Nicola Mendelsohn, a Facebook igazgatója még egy korábbi üzenetében szintén magazinnak nevezte a Grow-t.

Semmi meglepő nincs abban, hogy egy vállalat elkezd saját újságot nyomtatni, hiszen a légitársaságok ezt már évek óta csinálják.

Úgy tűnik, hogy a Grow-ba írt cikkeket és tartalmakat a Facebook marketing csapata fogja felügyelni, a célközönség pedig az üzleti élet vezetői lesznek. Számukra egyébként a Facebook UK már három éve rendez különböző exkluzív rendezvényeket és valószínűleg ezen események sikerei miatt indították el a magazint is.

Több belső információ szerint a Grow magazin csak egy szűk réteg számára lesz elérhető, akik szerepelnek a Facebook egyik speciális email listáján. Erre csak úgy lehet felkerülni, ha valaki részt vett az egyik hivatalos Grow eseményen, tehát valószínűleg csak egy elit kör számára készül a magazin.

Akárcsak a légitársaságok újságai, úgy a Grow-ban is részben interjúk, részben pedig kiemelt üzletágak köré épülő tartalmak jelennek majd meg. Az első kiadás a fiatalos, gazdag hipszterekre épít majd . Szerepel benne a H&M kreatív igazgatója Oscar Olsson, akit az "ezredfordulósokkal suttogónak" is becéznek.

Az ellentmondásos nyilatkozatok azért is érdekesek, mert Mark Zuckerberg vállalatát már sokszor érték olyan vádak, miszerint a cég már inkább hasonlít egy médiavállalatra, mintsem egy tech cégre.

Zuckerberg a kongresszusi kihallgatáson is hangsúlyozta, hogy ő a Facebookra továbbra is tech cégként tekint. A Grow magazin elindítása viszont egyértelmű üzenet, hogy Zuckerberg már a média felé is kacsintgat. Ez azért is fontos, mivel a Facebookot hamarosan szigorúbb szabályozások sújthatják és egyáltalán nem mindegy, hogy médiavállalatként, vagy tech cégként kezelik majd őket a törvényhozók.