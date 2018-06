Üzemeket állított le a Coca-Cola, nincs elég szén-dioxid

Egyre nagyobb szén-dioxid-hiány mutatkozik Nagy-Britanniában. Egyes üdítőital-gyártó, söripari és húsfeldolgozó cégeknél már csökkent a termelés. A piaci szereplők kormányzati beavatkozást sürgetnek a helyzet megoldására.

A Coca-Cola a szén-dioxid ellátás zavarai miatt egyes üzemeiben átmenetileg leállította a termelést, de a kiszállításokat eddig pontosan tudták teljesíteni a termeléscsökkentés ellenére is. A társaság részéről azt nyilatkozták, hogy egy olyan kihívást kell megoldaniuk, amely most az egész, szénsavas üdítőket gyártó iparágra rányomja a bélyegét - írta a BBC.

De ugyanez érvényes a sörpiacra: a Heinekennél a múlt héten már a szállítások is akadoztak a szigetországban. A szén-dioxid hiány érintheti a fagyasztott ételeket is, hiszen a hűtésükhöz száraz jeget, azaz szilárd szén-dioxidot használnak fel. A baromfihús-feldolgozó üzemek csaknem kétharmadát akár napokon belül be kell zárni Nagy-Britanniában, ha nem javul a helyzet.



A hiány okáról egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy legalább öt észak-európai szén-dioxid termelő üzemben leállások vannak az éves rendszeres karbantartási munkák miatt. Az Egyesült Királyságban jelenleg csak egyetlen ilyen üzem működik. A szén-dioxid hiány mára olyan méreteket öltött, hogy a brit élelmiszer- és italgyártók szövetsége kormányzati fellépést kért a válság megoldására.