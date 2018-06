A Jaguar Land Rover 18 milliárd dollárt invesztál elektromos autók fejlesztésébe, hogy csökkentse a dízelváltozatoktól való függőségét. A cég az elkövetkező három évben negyedével növeli az e-autók fejlesztésére szánt összeget, hogy valamennyi modelljéből kínálhasson ilyen változatot is.

A fejlesztések az előremenekülést is jelentik a társaságnál, hiszen az árbevétel az elmúlt időszakban nem nőtt a tervezett mértékben és a nyereség is jócskán elmaradt a várttól. Ők is érzékelik, hogy a vásárlók egyre jobban elfordulnak a dízelmotoros autóktól – írja az Automotive News Europe.

Különösen, hogy eladásaik csaknem 90 százalékát az Egyesült Királyságban és Európában a tavalyi negyedik negyedévben a dízelmotoros járművek adták. Ez a részarány pedig a 2015-ben a Volkswagen dízelautói körül kirobbant emissziós botrány tükrében igen magasnak tűnik.

Az idei év elején megjelent a cég első tisztán elektromos meghajtású modellje, a SUV kategóriában versenyző I-Pace.

A fejlesztések eredményeként 2025-re már minden modelljüket elektromos változatban is szeretnék kínálni. Nagy-Britanniában működő mind a hat üzemüket alkalmassá teszik majd elektromos autók gyártására.