Zöld utat kapott a Fox-Disney megaüzlet

Az amerikai törvényhozók rábólintottak a Disney és a Fox üzletére, azonban a két cég egyesülését feltételekhez kötötték.

Az amerikai médiatörténet egyik legnagyobb felvásárlása elől úgy tűnik, elgördült minden akadály, hiszen a médiahatóság engedélyezte a Disney és a Fox egyesülését, ha a Disney teljesíti a szabott feltételt. (Korábban cikkünk, amelyben kitértünk a legfőbb részletekre a Disney és a Fox egyesülése kapcsán, ITT olvasható).

A médiahatóság csak akkor engedélyezi az üzletet, ha a Disney eladja a Fox lokális sportcsatornáit. A Disney-nél örömmel fogadták a hírt, így valószínűleg eleget tesznek majd ennek a feltételnek. Azonban nem elég, hogy az amerikai hatóságok zöld utat adtak, ahhoz, hogy a felvásárlás végbemenjen, más országoknak is engedélyezni kell.

A Disney számára azért ennyire fontos a 21st Century Fox, mert a két cég egyesülésével szembeszállhatnának a Netflixszel a digitális médiapiacon, hiszen a tervek szerint saját streaming szolgáltatást indítanak 2019-ben.

A Fox jelenlegi tulajdonosa, Rupert Murdoch és családja tulajdonában marad a Fox hírcsatorna, valamint a Fox sportcsatornája a Fox Sports is.

Az utóbbi hetek hektikus történései után most ismét kezd tisztulni a kép, és úgy látszik, hiába szállt be a Comcast a versenybe, így is a Disney-é lesz a Fox. Az árat viszont sikerült feltornászni, hiszen az eredeti 52,4 milliárd dollár helyett 71 milliárdot kell majd fizetnie a Disney-nek, ráadásul a Comcast még nem közölte hivatalosan, hogy kiszállt volna a versenyből.