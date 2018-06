Thaiföld lett a világ új szemétlerakója

Egyesek szerint, Kína után most Thaiföldre várhat az a sors, aminek beteljesülése elől az előbbi ország megkezdte a kimanőverezést. Az Asia Times arról számol be, ahogy a hatóságokat, úgy sok thai állampolgárt is sokkolta, hogy a napokban kiderült: több ezer tonna műanyag- és fémhulladék – főként elektronikai termékek formájában – érkezett illegálisan az országba.