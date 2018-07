Kihalás fenyegeti a bankautomatákat

Az ATM-ek alig 50 év alatt meghódították a világot, ma szinte minden utcában lehetőség van készpénzfelvételre. Azonban a modern technológia és az új fizetési módok miatt a pénzautomaták száma csökkenni látszik, igaz, az ATM-ek teljes eltűnésére még sokat kell várni.

A pénzkiadó automaták története 51 éve kezdődött, ugyanis a világ első ATM-jét 1967 utolsó hetében helyezték üzembe Nagy-Britanniában. Alig fél évszázaddal később azonban a találmány szenved, ugyanis az érintős technológia és a ritkább készpénzhasználat az automatákat is szükségtelenné teszi.

Az első ATM története

John Shepherd-Barron egy brit befektető és üzletember volt, akit az 1960-as években rendkívül bosszantott, hogy rengeteget kell várnia a saját pénzére a bankokban. Egyfelől a kiszolgálás is lassú volt, másfelől a bankok nyitvatartási ideje is korlátozta a pénzhez való hozzáférést, ráadásul akkoriban volt olyan pénzintézet, amely már délután fél négykor lehúzta a rolót.

Innen jött az ötlet, hogy automatizálni kellene a folyamatot, amelyet először a csokis automaták mintájára képzelt el Shepherd-Barron.

A Telegraph szerint a férfi 1965-ben egy gin mellett elmesélte az ötletét a Barclays bank vezérigazgatójának, aminek az lett az eredménye, hogy 1967-ben már működött is az első pénzkiadó gép London Enfield kerületében.

Shepherd-Barron végül hat automatát telepített az angol fővárosban, ami akkora siker lett, hogy a gépek gyakran kiürültek hétvégenként.

Hogyan működtek, ha még bankkártyák nem is léteztek?

Az első ATM-ek elég körülményesen üzemeltek. Mivel akkoriban még nem voltak bank- és hitelkártyák, ezért másképp kellett a pénzfelvételt megoldani. A bankok egy vouchert adtak az ügyfeleknek, amely feljogosította a tulajdonost 10 font felvételére.

A vouchernek több tulajdonsága is volt. Egyfelől volt rajta egy egyedi PIN-kód, amit az automatába beütve megtörtént az azonosítás. Azonban ez még kevés volt a pénzfelvételhez, a vouchert aláírva be kellett dobni a gépbe.

A papírdarabon volt egy szénizotóp bevonat, amit érzékelnie kellett a gépnek a pénzkidobáshoz. Emiatt muszáj volt a vouchert bedobni az automatába. Ha ez megtörtént, és a kód is stimmelt, akkor az ATM 1 fontos címletekben fizetett.

Az automaták elterjedése

A technológia fejlődésével az ATM-ek gombamód szaporodni kezdtek a nagyvárosokban.

A bankoknak is érdekében állt az automaták felállítása, mert a sok kis tranzakciós díjból jelentős összeg folyik be a pénzintézetek kasszájába. Emiatt egyfajta verseny is kialakult, gyakran az volt a döntő szempont bankválasztásnál, hogy melyik cégnek van a közelben ATM-je.

Magyarországon közel 5000 ATM található, Nagy-Britanniában ez a szám 70 ezer.

Idővel az ATM-ek tudása bővült, nemcsak pénzt lehetett felvenni ott, hanem más funkciókat is ellátott egy-egy gép. A pénzautomaták egy részében már lehetséges a pénzbefizetés, a csekkbefizetés, az utalás, a telefon egyenlegének feltöltése és a pénzváltás is.

Az egymillió főre jutó ATM-k számában Portugália az első, itt ez a szám 1516.

A kihalás kora

A XXI. században ugyan szinte minden sarkon található már egy ATM, azonban vélhetően ez nem sokáig lesz így. Ennek oka, hogy mára megjelentek, és népszerűek lettek olyan fizetési formák, amelyekhez nem kell készpénz.

Egyre többen költik a pénzüket bankkártya segítségével, utalnak pénzt okostelefonnal vagy internetbankon keresztül.

Ez azt jelenti, hogy a készpénzmentes társadalommá válás útja használaton kívüli ATM-ekkel lesz kikövezve.

Nagy-Britanniában a 2017-es év volt az első, amikor többször fizettek bankkártyával, mint készpénzzel – írja a Quartz.

A lap szerint 13,2 milliárd tranzakciót hajtottak végre tavaly bankkártyával, míg készpénzzel 13,1 milliárdszor vásároltak. Ez leginkább annak köszönhető, hogy egy év alatt 97 százalékkal megugrott az érintőkártyás fizetések száma.

Ennek hozománya, hogy ugyan lassan, de csökkenni kezdett az ATM-ek száma az országban.

Míg 2015-ben 70 600 bankautomata volt az országban, addig ez a szám 2017-ben 69 600 volt.

Bár az apadás lassúnak tűnik, az Independent cikke arra hívja fel a figyelmet, hogy az ATM-ek száma gyorsuló ütemben csökken.

Míg az elmúlt években havonta 50 darabos volt a csökkenés az ATM-eknél, addig

ez 2017 novembere és 2018 áprilisa közt már havi 300 darab volt.

Szakértők szerint, ahogy az automaták elterjedése is sebes volt, úgy azok eltűnésük is gyors lehet. Ennek oka, hogy mivel az emberek egyre kevesebbszer vesznek fel pénzt, így egyre kevésbé éri meg egy sok darabból álló ATM-hálózat működtetése.

A kevesebb ATM azonban még kevesebb készpénzfelvételt generálhat, így akár egy önmagát lemorzsoló folyamat is beindulhat.

Azonban ez nem jelenti azt, hogy pillanatokon belül feleslegessé válnak az ATM-ek, hiszen még vannak generációk, akik még mindig a készpénzes fizetéshez ragaszkodnak, és bizalmatlanok más módszerekkel szemben.