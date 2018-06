Két kártyacég, a Visa és a Mastercard, valamint több amerikai nagybank mintegy 6,5 milliárd dollárt fizethet egy évtizedes jogvitában kereskedelmi partnerei számára. A kiskereskedők azért fordultak bírósághoz, mert sokallják a jutalékokat, amelyeket a bankkártyás tranzakciók után kell fizetniük.

A Visa és a Mastercard közel került ahhoz, hogy megállapodjanak egy 13 éve húzódó jogvitában, amelyet körülbelül 12 millió kereskedő indított közösen velük szemben a szerintük mesterségesen magasan tartott bankkártyadíjak miatt. A két kártyacég mellett több bank – köztük a JPMorgan Chase, a Citigroup és a Bank of America – is érintett az ügyben. A felek két évvel ezelőtt már majdnem megállapodásra jutottak, a szövetségi bíróság azonban alacsonynak találta a kereskedőknek fizetendő kártérítés összegét, amit akkor 5,7 milliárd dollárban állapítottak volna meg.

A kereset tárgya, hogy a bankkártya társaságok és a bankok nem megfelelő módon állapították meg a bankkártyás tranzakciók díjait, más szóval túl magas jutalékot számítottak fel a kiskereskedőknek. A bankok között fizetett, úgynevezett interchange-díjak voltak magasak, amelyeket a kibocsátó banknak fizet az elfogadó bank, utóbbi viszont teljes mértékben áthárítja a kereskedőkre.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy a bankkártya cégek egyenként mekkora összeget fizetnének a kereskedelmi partnereknek, a Bloomberg viszont kiemeli: a Mastercard bejelentette, hogy céltartalékát 210 millió dollárral megemeli ebben a negyedévben, a Visa pedig 600 millió dollárt fordít ugyanerre a célra. Azt is tudni lehet, hogy a Mastercard az első negyedévben már 737 millió, a Visa pedig 884 millió dolláros céltartalék-képzést hajtott végre.

A jogvita lezárására a felek már több időpontot is kitűztek, ameddig megállapodnak a fizetendő kártérítés végösszegéről, a legutolsó dátum június 25-e volt, ezt a határidőt azonban most kitolták július 17-ére. A bankkártyás fizetések után levont tranzakciós díjak mértéke éves szinten egyébként eléri a 90 milliárd dollárt az Egyesült Államokban. Biztos nyereséget jelentenek a bankoknak és a kártyacégeknek, viszont egyre több irányból támadják a sokak által túl magasnak ítélt jutalékokat.