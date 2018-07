A Rothschild-birodalom két ága között megegyezés született a családi név használatáról folytatott vitában. Az európai bankvilágban az egyik legismertebbnek számító családnévről a Rothschild & Co. és az Edmond de Rothschild nevű bankok között folyt a vita. Végül úgy határoztak, hogy a Rothschild nevet önmagában egyikük sem fogja a jövőben üzleti célra használni.

Mind a francia-svájci privátbank és befektetési alapkezelő, az Edmond de Rothschild, mind pedig a francia-brit befektetési bank, a Rothschild & Co. megtartja eddigi nevét. Utóbbi azonban privátbanki és alapkezelői tevékenységét Franciaországban, Belgiumban és Monacóban Martin Maurel elnevezéssel végzi majd – írja a Financial Times.

A megegyezés nem sokkal azt követően született meg, amikor a Rothschild & Co.-nál generációs vezetőváltás történt. A múlt hónapban Alexandre de Rothschild átvette a bank irányítását édesapjától, David de Rothschildtól, amivel immár a család hetedik generációját képviseli a pénzintézet élén.

2012-ben David de Rothschild nagy tettet hajtott végre azzal, hogy egyesítette a család akkor még külön működő brit és francia bankjainak tevékenységét a Paris Orléans anyacég égisze alatt. Ezzel véget ért az a hosszú ideje tartó rivalizálás, amit a két ág egymás hazai piacán folytatott.

A cégek névhasználatának tisztázására azért is szükség volt, mert Benjamin de Rothschild – aki az Edmond de Rothschild bank elnöke - korábban nyilvánosan is hangot adott aggodalmának, hogy a brit érdekeltség, a Rothschild & Co. egy nap más tulajdonos kezébe kerülhet, s vele együtt magát a Rothschild nevet is eladhatják.