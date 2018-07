Noha megjósolták küszöbön álló halálát, a bankrendszer egy darabig még biztosan marad a helyén Nagy-Britanniában. Sőt, a mobilbankolás térhódítása ellenére a fizikai hálózatnak továbbra is kiemelkedő szerep jut új ügyfelek szerzésében és versenytényező a konkurenciával folytatott versenyfutásban.

A brit pénzügyi felügyelet, az FCA adatai szerint 2012-2016. között 22 százalékkal csökkent a bankfiókok száma. Ráadásul a tendencia folytatódása várható, hiszen a fiókokban lebonyolított tranzakciók száma 2011-2016. között még ennél is nagyobb mértékben, 42 százalékkal esett vissza – foglalja össze elemzésében a Finextra. Ezzel szemben a mobilalkalmazásokkal végrehajtott számlaműveletek mennyisége 2012-2017. között 354 százalékkal emelkedett.

Az FCA szerint a bankfiókok ettől függetlenül középtávon továbbra is jelentős szerepet fognak játszani. Az ügyfelek is fontosnak tartják őket: új számlát vagy megtakarítási betétszámlát továbbra is személyesen nyitnak, nem pedig mobilapplikáción keresztül.

Tavaly a britek 67 százaléka járt bankfiókban és közel felük használt ATM-automatát.

Ugyanakkor az is biztosra vehető, hogy a mai hagyományos bankhálózatok a jövőben kevesebb szolgáltatást fognak kínálni, hiszen azok jó része már elvégezhető mobilbankolással. Lesznek olyan fiókok, amelyek például a tanácsadásra fognak fókuszálni mások pedig csak ATM-ekkel lesznek majd felszerelve.