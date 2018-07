Az Ebola-járvány alatt milliókat lopott a sierra leonei kormány

A 2014-es sierra leonei Ebola-járvány két volt betege beperelte a kormányt miután kiderült, hogy ellopták az áldozatok számára elkülönített 14 millió dolláros vésztartalékot, ezzel pedig több ezer ember haláláért felelősek.

A 15 oldalas vádiratból kiderült, hogy az Ernest Bai Koromo elnök által vezetett sierra leonei kormány megsértette a lakosok állampolgári jogait miután felelőtlenül jártak el a vírus elleni küzdelemben.

Az Ebola 2014-ben több mint 14 ezer embert fertőzött meg Sierra Leone-ban, negyedük meg is halt, köztük egészségügyi dolgozók is. Egy belső vizsgálat során fény derült arra, hogy a járvány első hat hónapjában a kormány 14 millió dollárt lopott el a betegek kezelésére és a vírus leküzdésere szánt pénzből, különösebb következmények nélkül.

A vizsgálat szerint a pénzt nem arra a célra költötték el, mint amire félre lett téve, ezzel pedig a kormány közvetlen módon felelős az Ebola-vírus terjedéséjért.

Továbbá a vádirat kiemeli, hogy a járvány kezelésére és megállítására szánt pénz egyharmada tűnt el, ez pedig akár ezrek halálához is vezethetett. A Centre for Accountability and Rule of Law (CARL) igazgatója Ibrahim Tommy elmondta, hogy már három éve próbálkoznak igazságot szolgáltatni és megtalálni a felelősöket.

Hozzátette, hogy ez a kezdeményezés a civilek részéről érkezett, akik megpróbálják megérteni, hogy pontosan mi történt az Ebola-járvány alatt az országban, és kik vonhatóak felelősségre a történtekért. A Nemzetközi Vöröskereszt saját tanulmányt készített a 2014-es eseményekről, amely még októberben jelent meg. Ők arra a következtetésre jutottak, hogy a korrupció miatt legalább 2,5 millió dollár tűnt el a krízis alatt.