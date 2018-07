Egyre kevesebb magyar akar külföldön dolgozni

Ma már jóval kevesebben akarnak Magyarországról elvándorolni azért, hogy külföldön dolgozzanak, mint négy évvel ezelőtt – derül ki a Boston Consulting Group és a The Network nemzetközi felméréséből, amelyből az is látszik, hogy a külföldi munkavállalók ugyancsak kevésbé érdeklődnek hazánk iránt, mint 2014-ben. A visegrádi országok körében jelenleg nálunk a legalacsonyabb az elvándorlást tervező munkavállalók aránya.

A magyaroknak jelenleg mindössze 35 százaléka menne külföldre dolgozni, míg a globális átlag 57 százalék. Ez a mutató a magyarok viszonylatában négy évvel ezelőtt még 58 százalékon állt. Hazánkban a csökkenés a fiatalok és a magasan képzettek körében is meghatározó, a fiatalok 45 százaléka menne külföldre, szemben a korábbi 60 százalékkal, míg a magasan képzetteknek mindössze 37 százaléka költözne a határokon túlra, ellentétben a 2014-ben mért 65 százalékkal - írta a Magyar Idők.

Csehországból mennének el a legtöbben

Külön figyelemre méltó, hogy a visegrádi országok (V4) körében 2018-ban már egyértelműen Magyarországon fontolgatják a legkevesebben, hogy munkavállalási céllal elvándorolnak. A legtöbben, 66 százalékos arányban ma Csehországnak fordítanának hátat, míg Lengyelországot 48, Szlovákiát pedig 42 százaléknyi hazai munkavállaló hagyná el a jobb megélhetés reményében.

A Boston Consulting Group (BCG) és a The Network által készített nemzetközi kutatás keretében Magyarországon a Profession.hu és a BCG ez alkalommal 12 443 munkavállalót kérdezett meg. Érdekes eredmény, hogy a 20 év alattiak mobilitási hajlandósága 66 százalék, ami meghaladja a globális átlagot.

A hazai munkaerőpiacra évtizedek óta érezhető hatást gyakorol, hogy a magyar átlagnál többen mennének külföldre munkát vállalni az IT- és technológiai szektorban dolgozók közül (46 százalék), az üzleti adminisztrációból (44 százalék) és a médiából (43 százalék). A doktori fokozattal rendelkezők mintegy 40 százaléka költözne külföldre munkavállalási céllal.

Kevesebben vándorolnának el

Globálisan az emberek 57 százaléka lenne hajlandó a jobb munka érdekében külföldre költözni, ami ugyan magas érték, de közel 7 százalékponttal alacsonyabb, mint 2014-ben, amikor az előző hasonló felmérés készült – idézi a tanulmány alapján készült közlemény Kotsis Ádámot, a BCG budapesti vezető szakértőjét. A változás elsődleges oka a kutatás szerint az lehet, hogy sok ország változtat munkavállalási gyakorlatán.

Az Egyesült Királyság vonzereje valószínűleg a brexit miatt csökkent, így az a második helyről az ötödikre esett vissza az országok vonzóképességének rangsorában. A négy évvel ezelőtti adatokhoz képest Svájc vonzereje is halványult. Az USA után most Németország lett a második legnépszerűbb célország a külföldre készülő munkavállalók körében. S nem csupán a teljes népességen belül, hanem a 30 év alattiak között is, mind a mester-, mind a doktori fokozattal rendelkezők, valamint a digitális szakemberek körében.