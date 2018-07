A New York-i Plaza Hotel a világ egyik legismertebb épülete, Donald Trump amerikai elnök egyszer a Mona Lisához hasonlította a Central Park mellett található emeletes házat. Most viszont új tulajdonoshoz került az 1907-ben átadott szálloda, ráadásul sokakat meglepett a vásárló kiléte.

Katari kézbe került ugyanis New York ikonikus épülete, a Plaza Hotel. A nagy múltú Plaza korábban Conrad Hilton, majd Donald Trump tulajdonában is volt, most viszont egy katari befektetési alap kezébe került az építmény.

A The Wall Street Journal forrásai szerint a Katara Hospitality 600 millió dollárt fizetett a Plaza Hotelért.

A Katara a tulajdonjog 75 százalékát az indiai Sahara Grouptól, a maradék 25 százalékot pedig a New York-i Ashkenazy Acquisitiontől és a szaúdi al-Waleed bin Talal hercegtől szerezték meg. Az üzlet a hét elején zárult le.

A Plaza Hotel sorsa sokáig kérdéses volt, hiszen az előző többségi tulajdonos – a Sahara – már évek óta próbálta eladni az ingatlant, amelynek értékét 575 millió dollárra becsülték. A Sahara tavaly felbérelte a JLL Hotelst és a Hospitality Groupot, hogy segítsenek vevőt találni. A WSJ információi szerint több külföldi kormány és befektetők tömege jelentkezett a szállodáért.

A Plaza Hotel korábban olyan hírességeket fogadott, mint Marilyn Monroe és a Beatles zenekar, de Alfred Hitchcock egyik filmjében is szerepelt, valamint a világsikerű A nagy Gatsby című könyvben is feltűnt.