A FuturAqua Nyrt. a víz világpiaci kereskedelmének megteremtéséhez kapcsolódva saját kriptovalutát hozott létre. A Watereum elnevezésű, ethereum ERC20 blockchain-alapú digitális utalványból összesen 10 milliárd darab készült.

A most létrehozott kriptovaluta (token vagy digitális utalvány) önállóan forgalomképes, különlegessége, hogy vagyoni értékű jogot tartalmaz.

Egy egységnyi Watereum felhasználásával 1 liter ivóvíz vásárolható a FuturAquától. Az ethereum ERC20 blockchain-technológia lehetővé teszi a tokenek egyszerű és a világon mindenki számára hozzáférhető kereskedelmét.

A társaság távlati célja a most létrehozott blokklánc-alapú vízkitermelési kvóták közösségi értékesítésének biztosítása token-értékesítés (ICO) keretei között – közölte a cég a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Ennek során többlépcsős értékesítési struktúrában kínálják majd eladásra a digitális utalványokat. Az úgynevezett pre-sale fázisban elsősorban befektetők és a cég részvényesei számára lesz hozzáférhető a Watereum, majd ezt követi a külső befektetőknek történő kiajánlás, a private-sale fázis.

A kibocsátott tokeneket a FuturAqua be kívánja vezetni azokra a kereskedési platformokra, amelyek kriptovaluták forgalmazásával foglalkoznak. A projekt keretében a nemzetközi trendeknek megfelelő tartalmú és színvonalú módon, valamint az ICO kibocsátást támogató rendszerekkel készül majd a tokenek honlapja. A Watereum nevű, blokklánc-alapú utalvány ivóvízre váltható, a most kibocsátott 10 milliárd darab token ivóvíz-fedezete a társaság által idén megvásárolt vízbázis lesz.