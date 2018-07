Hitelesek, elkezdődött: nőnek a törlesztőrészletek!

A romló nemzetközi hangulat miatt a bankok is óvatosabbak lettek itthon, ami megmutatkozott a bankközi kamatok emelkedésében. Mindez a változó kamatozású lakáshiteleseknek is rossz hír, hiszen ez a törlesztők emelkedésével jár együtt. A Bankmonitor szerint az utóbbi egy év legjobb időszakához képest a havi kiadás 2,3-4,4 százalékkal nőhet meg egy 10 millió forintos 20 éves futamidejű hitelnél.

A friss lakáshitelt felvevők nagyobb része már inkább fix hitelt választ, a változó kamatozású hitelek visszaszorultak. De ez csak az utóbbi fél év, egy év tendenciája, előtte sokkal inkább a változó kamatozású hitelek domináltak. Számukra sajnos rossz hír, hogy az elromló nemzetközi befektetői hangulat már az ő hiteleiket is elérte, a törlesztőik emelkedése gyakorlatilag elkerülhetetlen.

A változó kamatozású hitelek lényege, hogy olcsóbbak a fix társaiknál (alacsonyabb az induló kamatszint), viszont a kamatok elmozdulásának minden kockázatát az adós viseli. Attól függően, hogy milyen változó hitelt választ az ügyfél, vannak 3, 6 és 12 havonta átárazódó lakáshitelek is. Ami praktikusan azt jelenti, hogy a hitel felvételéhez képest néhány havonta újraárazza a bank a hitelt, megváltoztatja a kamatot és így a törlesztőtis.

Az utóbbi évek alapvetően nagyon kedvezőek voltak, a kamatok folyamatosan csökkentek, de ez a trend úgy látszik, hogy megfordult. Érdemes ehhez tudatosítani, hogy a változó kamatozású hitelek nagyon egyszerű termékek, a hitel kamata a referenciakamatból és kamatfelárból áll. A két tényező közül az egyik, a referenciakamat indult meg felfelé, ami a BUBOR (budapesti bankközi forint hitelkamatláb). Márpedig, ha ez emelkedésnek indul, akkor a bank sem tehet a szabályok szerint mást, mint azt átvezeti a hitelbe a megemelt kamaton keresztül.

Az alábbi ábráról kiderülnek az utóbbi 1 év eseményei a BUBOR-nál, és mint látszik a drasztikus emelkedés 2018 júniusára tehető. Ekkor kezdett el gyengülni a forint is és az állampapírpiaci hozamok is megugrottak. A romló nemzetközi hangulatban a magyar bankok is óvatosabbak lettek, és az egymás közötti hitelezésnél is magasabb kamatot várnak el.

Nem lehet tudni, hogy a borús nemzetközi hangulat meddig nyomja rá bélyegét a hazai bankokra, azt viszont igen, hogy ennek a változó kamatozású lakáshitelekre negatív hatása lesz. Ennek számszerűsítéséhez megnéztük, hogy ha egy évvel ezelőtt vettünk volna fel lakáshitel 3, 6 és 12 havonta változó törlesztővel, akkor hogyan alakulhatott volna a törlesztőrészlet.

A bankok legjobb kondíciói 1 évvel ezelőtt úgy alakultak, hogy a 6 hónapos volt a legolcsóbb, mert itt volt a legalacsonyabb a kamatfelár is (2,4 százalék). Ez után következett a 3 hónapos 2,7 százalékos kamatfelárral, majd a 12 hónapos 2,9 százalékos felárral. Nem nagyon lehetett panasza az ügyfeleknek, mert az induló kamat valahol 2,6-3,2 százalék között volt.

Attól függően, hogy milyen éven belüli kamatperiódussal indultunk neki a hitelnek, egy 20 éves futamidejű, 10 millió forintos lakáshitelt 53,6 - 56,4 ezer Ft melletti havi törlesztővel lehetett felvenni. A Bankmonitor becslése szerint a törlesztő minimuma az időszakban 52,7 - 55,4 ezer Ft volt.

Ehhez képest a BUBOR emelkedése oda vezetett, hogy ma már valahol 54,4 - 57,8 ezer Ft között kellene lennie a havi törlesztőrészleteknek. Kamatperiódustól függően ez 1241-243 Ft-os emelkedésnek felel meg. Arányaiban nézve 2,3-4,4 százalékkal nőhettek meg a havi részletek.

A következő kalkulátorral át is tekinthetők a lakáshitel ajánlatok!

Mivel hónapok óta sokan felhívták már a figyelmet erre a kockázatra, ez nem jelenthet újdonságot, inkább az lehet meglepő, hogy mindez a folyamat milyen gyorsan zajlott le. Mivel minden lakáshitel felvétel egyedi, ezért mindenki máshogy fogja érzékelni a BUBOR megemelkedését, egy azonban biztos, aki változó kamatozású hitelt vett fel, az meg fogja érezni rövid időn belül a kamatemelkedést.

Ne feledjük, hogy eközben semmit sem változott az alapkamat, amely továbbra is 0,9 százalékon áll, vagyis ne gondoljuk azt, hogy a hitelünk törlesztője az alapkamattól függ, mert ez nincs így. Ajánlatos a BUBOR-t jobban figyelni és felkészülni, mert ha úgy vesszük, akkor még van tér a kamatemelkedésre, hiszen még most is messze vagyunk az alapkamat szintjétől.