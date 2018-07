Az 5G állhat a kínai-amerikai kereskedelmi háború mögött

A múlt héten élesbe fordult az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború. Ugyan a szójababon át az autóig sok mindent milliárd dollár értékű vámokkal fenyeget a két ország, a valódi ok vélhetően egy új technológia, az 5G lehet, amely a mobilinternet következő korszakát hozhatja el. Az internetezés fejlődéséhez is elengedhetetlen lesz az új technológia, azonban a legjelentősebb fejlesztések az infrastruktúra terén várhatók. Ezért is olyan fontos a világ két legjelentősebb gazdasági hatalmának, hogy előnyre tegyen szert az 5G-versenyben.

Az Egyesült Államok és Kína számára is kiemelt fontosságú az 5G, ráadásul mindkét ország elérhetné vele a célkitűzéseit. Donald Trump újra naggyá tenné Amerikát, míg Kína piacvezető lehetne a mesterséges intelligencia területén 2030-ra, ahogyan azt eltervezték. Emellett az 5G hozhatja el az áttörést az önvezető autóknál is, de az okosvárosok létrejöttét is nagyban segítené.

A mobilinternetnek nemzetközi sztenderdeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy a telekommunikációs eszközöket a világ minden pontján piacra lehessen dobni. A jelenleg használt 4G hálózatot pedig hamarosan az 5G váltja, ennek a nevéről még tavaly decemberben született megállapodás. Az igazi harc viszont csak most kezdődik, hiszen a ZTE, a Huawei, a Nokia és az Ericsson mind piacvezető akar lenni. Emellett a versenybe beszálltak a legnagyobb chipgyártók is, mint a Qualcomm és az Intel.

A tét pedig nem kicsi. Az IHS Markit felmérése szerint 2035-re az 5G gazdaságra gyakorolt hatása elérheti a 12,3 ezer milliárd dollárt.

Ha ezt az összeget egydollárosokban felhalmoznánk, akkor a pénztorony 131 063 688 kilométer magas lenne. Ekkora összeget elkölteni se igen lehetne. Tegyük fel, hogy másodpercenként 20 dollárt, azaz nagyjából 5500 forintot szórnánk el, akkor 19 ezer évre lenne szükségünk, hogy elfogyjon a pénzünk.

Az Egyesült Államokban a frekvenciákat a Szövetségi Távközlési Bizottság (FCC) árverezi el ("spectrum auction"), a világ többi országában pedig az erre kijelölt hatóságnál kell pályázni. Declan Ganley, a Rivada kommunikációs vállalat vezérigazgatója szerint ez a rendszer a feudalizmushoz hasonló és teljesen megöli az innovációt, hiszen a nagyvállalatok mellett a kicsik esélytelenek.

Amerikában az aukció során egymásra licitálnak a vállalatok, emiatt kiköltekeznek és nem marad már mit az innovációba fektetni. Ezzel szemben Kínában csupán kettő-három államilag irányított vállalat uralja a piacot. Ők még a borsos árak után is tudnak költeni kutatásra és fejlesztésre, hiszen az állam folyamatosan támogatja őket, így könnyen megelőzhetik az Egyesül Államokat a versenyben. Ganley ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy míg több európai játékos is elvérezhet a versenyen, addig Kína még évekig lélegeztetőgépen tudja tartani a saját cégeit.

Ganley arról is beszélt a CNBC-nek, hogy az Egyesült Államoknak 13 hónapja maradt, azután már teljesen leszakadnak Kínától. A brit külügyminiszter, Boris Johnson, hasonlóan vélekedett, bár ő még borúsabban látja az 5G-verseny alakulását. Szerinte Kína gyakorlatilag nyert.

Ausztráliában rövid idő alatt hatalmas befolyásra tettek szerint a kínai vállalatok. A Financial Times arról írt, hogy az ausztrál politikusoknak már kínai techvállalatok fizetik a külföldi utazásokat. Mindeközben Portugáliában a Huawei nyomul, amely a helyi Altice telekommunikációs céggel állt össze és közösen dolgoznak az 5G hálózat fejlesztésén.

Ráadásul az új technológia bevezetése már a vártnál korábban, 2019 elején megtörténhet. Joe Madden, a Mobile Experts piackutató vezérigazgatója megjegyezte, hogy Kína készen áll az 5G hálózat bevezetésére. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a kínai telekommunikációs vállalatok növelték az 5G-hez szükséges alkatrészek beszállítását. Madden hozzátette, hogy legalább tíz beszállító erősítette meg azt, hogy az 5G bevezetése akár már 2019 elején megkezdődik.