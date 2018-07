Rosszul indult a kínai Apple

Csalódást keltett az év egyik legjobban várt tőzsdei részvénykibocsátása, amelynek keretében a kínai mobilgyártó óriást, a Xiaomit bevezették a hongkongi börzére. Amellett, hogy a vártnál kevesebb pénz folyt be az IPO során, a részvények eséssel kezdték tőzsdei pályafutásukat.

Néhány hónappal ezelőtt a társaságnál még abban bíztak, hogy az IPO-n sikerül elérni a 100 milliárd dolláros piaci kapitalizációt, de még a részvénykibocsátás lezárása előtt közvetlenül is 70 milliárdot vártak. Végül csak 54 milliárd dollárra értékelte a piac a céget.

Ezzel az összeggel ugyanakkor a Xiaomi a világ harmadik legnagyobb tőzsdei kapitalizációjú mobiltelefongyártója és a mostani kibocsátással 4,72 milliárd dollár friss tőke folyt be a társasághoz.

Persze még akkor is az elmúlt négy év legnagyobb tőzsdei bevezetéséről van szó a technológiai szektorban, ha a várakozásokat jócskán alulmúlta a bevezetési ár. A cég értéke így is a duplája annak, mint amennyire az Apple-t taksálja a piac - írja a Bloomberg. A Xiaomi jelenleg a világ 4. legnagyobb okostelefon-gyártója.

A tőzsdei kibocsátást követően a részvények a hétfői kereskedésben sem kezdtek jól Hongkongban: 6 százalékot estek.

Az IPO egyébként elég kedvezőtlen nemzetközi hangulatban történt, amelyre rávetül az amerikai-kínai kereskedelmi háború árnya. Ám fundamentális okok is említhetők az alacsony árazás mellett: hiába a rengeteg „leg" a céggel kapcsolatban, a gazdálkodásban vannak hiányosságok, az idei első negyedévben például egymilliárd dolláros veszteséget volt kénytelen elkönyvelni.