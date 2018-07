Egy orosz techvállalat több száz Facebook alkalmazást készített és hozzáférhettek nem csak a felhasználók, de az ismerőseik adataihoz is. Most már csillagászati büntetés jöhet a Facebooknak.

A Facebook válaszolt a vádakra, szerintük a Kremlhöz közelálló mail.ru számára csupán két hétre adtak engedélyt adatgyűjtéshez és csak két alkalmazásuk számára. Azóta kiderült, hogy a Facebook közel sem volt a helyzet magaslatán azzal kapcsolatban, hogy milyen vállalatok férhettek hozzá a felhasználók adataihoz. A legnagyobb orosz tech vállalat több ezer alkalmazást integrált a Facebook közösségi oldalra és rengeteg felhasználó adatait szerezte meg ezáltal. Most amerikai politikusok szerint a törvényhozók feladata meghatározni milyen adatokhoz juthatott a mail.ru.

Mint kiderült, 2015 előtt néhány esetben a felhasználók, akik a Facebookra integrált alkalmazásokat használták, nemcsak saját adataikat, hanem ismerőseikét is átadták az applikáció gyártójának. Ebbe beletartozott a nemük, születésnapjuk, helyzetük, fényképeik, de még az is, hogy mit kedveltek a közösségi oldalon.

Majd a Facebook 2014-ben bejelentette, hogy 2015 májusáig megváltoztatják ezt az eljárást. Azonban nemrégiben a kongresszus bizottsági meghallgatásakor Mark Zuckerberg beismerte, hogy 61 vállalt különleges hozzáférést kapott a felhasználók adataihoz, így ők 2015 májusa után is gyűjthettek adatokat. Közütk volt a mail.ru is.

A Facebook alelnöke, Ime Archibong szerint nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy a mail.ru nem megfelelően kezelte volna a begyűjtött adatokat. Ezt persze ők sem állítják biztosan, ráadásul mint az elmúlt hónapokban világossá vált, a Facebook időnként elveszítette az irányítást a felhasználói adatok fölött.

Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) vizsgálata még nem fejeződött be, de értesülések szerint mellettük már az FBI is bekapcsolódott. Ez pedig nem jelent jót a Facebooknak.

Több vezető amerikai hírportál és újság is írt arról, hogy a Facebook akár gigabüntetést is kaphat, ha pedig ez megtörténik, akkor a vállalat lehúzhatja a rólót. Michael Fertik, a reputation.com társalapítója a CNBC-nek elmondta, hogy elméletben akár 2 ezer milliárd dolláros bírság is kinézhet a Facebooknak.

A szám úgy jön ki, hogy a Facebooknak 2011-ben már volt egy hasonló ügye, akkor sértettenként 40 ezer dollárt fizetett a társaság. Fertik szerint ha ismét ekkora összeget kellene kifizetniük az érintett felhasználóknak, akkor a vállalat összeomlana. Ha a Cambridge Analytica botrányban érintett 50 millió profilt beszorozzuk 40 ezer dollárral, akkor 2 ezer milliárd dollárt is meghaladó végösszegről beszélünk. Ráadásul a legfrissebb információk szerint az érintett felhasználók száma nem 50, hanem 87 millió.

A büntetéssel kapcsolatban a CBS által felkért szakértők kicsit visszafogottabban nyilatkoztak. Szerintük a vállalat 2 és 8 milliárd dollár közötti összegre számíthat. Az Egyesült Államok törvényhozói azonban minden bizonnyal keményen odacsapnak majd, hiszen az ország két legnagyobb gazdasági versenytársának - Kínának és Oroszországnak - is szivárogtattak adatokat.