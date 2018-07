Az egész országban leállt a MasterCard

Sehol sem lehet MasterCard bankkártyával fizetni, illetve pénzt felvenni az országban. Az Origo munkatársa utána járt, hogy mi lehet a probléma.

Gyakorlatilag leállt a MasterCard az országban. Munkatársunknak az egyik áruházláncban azt mondták, hogy sehol sem lehet MasterCard kártyával fizetni. Az OTP telefonos ügyfélszolgálatán jelenleg több mint 130 ember várakozik.

Mint kiderítettük más országokban, többek között Németországban, Csehországban, Lengyelországban és Romániában is probléma van a MasterCard bankkártyával, de a cég egyelőre még nem ad ki sajtóközleményt ez ügyben.

A The Sun értesülései szerint Angliában is teljes a káosz, ráadásul úgy tűnik a probléma a legtöbb nemzetközi bankra is hatással van.

Ha olvasóink is tapasztalnak hasonlót, jelezzék nekünk a hirugyelet [kukac] origo.hu címre.