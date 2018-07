Online is beindult a strandszezon

A változékony időjárás ellenére a magyarok töretlen lelkesedéssel készültek az idei strandszezonra: csupán az elmúlt három hónapban több mint 37 millió forint értékben vásároltak különböző termékeket az idei nyárra a Vatera felhasználói. Több mint 2.700 fürdőruha, illetve strandruházat, közel 1.500 napszemüveg, csaknem 700 strandbútor és mintegy 400 medence talált gazdára idén április és június között az online piactéren.

A hőség beköszöntével bizonyos strandcikkek forgalma csupán egy hónap alatt ugrásszerűen megnőtt az online piactéren: a strandjátékok, vízi játékok esetében több mint kétszeresére, az úszógumik és medencék esetében közel másfélszeresére, míg

a fürdőruha, illetve strandruházat kategóriában 35 százalékkal nőtt a tranzakciók száma idén júniusban az előző hónap eladásaihoz viszonyítva.

A legtöbb pénzt medencékre és strandbútorokra szánták a vásárlók: átlagosan valamivel több, mint 20 ezer forintot tranzakciónként. A napszemüvegek és a hűtőtáskák, autóban működtethető hűtőszekrények nagyjából 5000 forintért keltek el, míg a strandjátékok, vízi játékok átlagosan több mint 3.500 forintért találtak gazdára ebben az időszakban.

A hűsítő habokban életkortól függetlenül mindannyian szívesen elidőzünk, akár a saját kertünkben is – legalábbis erre utal, hogy az eladások közel kétharmadát a felnőtt, illetve családi medencék tették ki, szemben a gyermek pancsolókkal.

Míg a felfújható matracok között a legnépszerűbbnek a laybag (levegővel tölthető matrac, levegőágy) bizonyult. De az online piactér kínálatában megtalálható flamingó, unikornis, páva, pálcikás jégkrém, fánk, ananász, sültkrumpli, pizzaszelet, perec és még „poop" emoji formájú felfújható matrac is.

A strandoláshoz kapcsolódó termékek forgalmának közel 58 százalékát az új termékek tették ki, az egyes termékkategóriákon belül azonban már komoly eltérések mutatkoztak. Szinte csak újonnan vásároltak például a strandoláshoz napszemüveget, matracot, polifoamot, (88 százalék), nyugágyat, napernyőt, úszógumit, karúszót (87 százalék) vagy épp hűtőtáskát (80 százalék). Ezzel szemben elsősorban használtan szerezték be a gyermek (81 származék), női és férfi (74 százalék) fürdőruhákat az online piactéren.

Az online piactér eladási adataiból az is kiderült, hogy a hölgyek elsősorban fürdőruha vásárlással készülnek a strandszezonra: a fürdőruha eladások 64 százalékáért felelnek. Jó hír az urak számára, hogy többségük ezen belül is a keveset takaró bikiniket részesíti előnyben, az egyberészes modellek aránya átlagosan alig 36 százalék. A méretek tekintetében pedig meglehetősen nagy a szórás: az online piactér fürdőruha kínálatában egyaránt elérhető XXS-es és 8XL-es modell is.

A fürdőruha eladásokon belül mindössze 6 százalék a férfi strandruházat aránya. Ők inkább a napszemüveget tekintik elsődleges prioritásnak, a nemek szerinti bontásban náluk toronymagasan ez a termékkategória győzött. Emellett szívesen magukra vállalják a családi pancsoláshoz elengedhetetlen medence beszerzését is.

Az elmúlt évek legeredményesebb strandtermékes napja 2015. július 6-án volt a Vaterán, amikor 391 adásvétel történt, összesen 1,2 millió forint értékben. Ez azt jelenti, hogy 3 perc 40 másodpercenként kötöttek ekkor sikeres tranzakciót ezekben a kategóriákban. Az idei év csúcstartója pedig az eladási ár tekintetében egy merev, acélfalú medence volt, ami még a főszezont megelőzően, április 30-án talált gazdára, nem kevesebb mint 469 ezer forintért" – mondta el Szanitter Áron, a Vatera vezetője.

A „legstrandolósabb település" címet a tranzakciószám alapján nem meglepő módon Budapest nyerte el az online piactéren, ahonnan az elmúlt egy év során 3.825 adásvétel történt. A vidéki városok között az első helyet Debrecen érdemelte ki 350 tranzakcióval, az ezüstérmet Szeged vitte el (289 tranzakció), és Nyíregyháza is dobogós helyen végzett (265 tranzakció).