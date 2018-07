Az Amazon, a Boeing és a Tesla is Magyarországra érkezhet

Varga Mihály pénzügyminiszter a héten az Egyesült Államokban járt, és a Tesla mellett az Amazon és a Boeing vezetőivel is tárgyalt. Bemutattuk, hogyan élnek Hongkongban a legszegényebbek koporsó méretű lakásaikban, valamint kiderült az is, hogy Észak-Koreában milyen fogyasztási cikkek a legfelkapottabbak mostanában.

MNB: 180 pontból álló javaslat a versenyképesség javítására

A kormány munkáját támogatva, a Magyar Nemzeti Bank a Nemzeti Versenyképességi Tanács felkérésére átadta a versenyképesség javítására fókuszáló 180 pontos javaslatát.

A hosszú távú fenntartható felzárkózást egy átfogó versenyképességi fordulat alapozhatja meg. Az MNB javaslatainak célja a magyar gazdaságban – elsősorban a külső-belső egyensúlyi és adósságmutatókban, valamint a munkapiacon – kialakult pozitív trendek megtartása mellett a hazai termelékenység javítása, a teljes foglalkoztatás fenntartása, valamint a demográfiai fordulat megalapozása.

Meghökkentő képeken mutattuk be, hogyan élnek Hongkongban a legszegényebbek

Hongkongban nem egyszerű boldogulni, annak ellenére sem, hogy egy gazdag városról van szó. Egekben az ingatlanárak, ráadásul nagyon kis helyen zsúfolódott össze rengeteg ember.

A lakhatási probléma egyre nagyobb gondot jelent, így sokan kénytelenek koporsóméretű szobákban lakni. A kormány szerint összesen 9300 ilyen ingatlan van a városban, és összesen 200 ezer ember él bennük.

Dzsibuti mindig jókor van jó helyen

Dzsibutiban átadták azt a kínai pénzből épített és beüzemelt szabadkereskedelmi zónát, amely nemcsak a szélsebes gazdasági terjeszkedést végző távol-keleti országnak, hanem a szomszédos államoknak is fontos.

Az ország bevételeinek döntő többségét – közel 80 százalékát – továbbra is a szolgáltatások adják. A mezőgazdaság néhány százalékkal, az ipar pedig nagyjából 15-17 százalékkal járul majd hozzá a GDP-hez a várakozások szerint. Azaz Dzsibuti lényegében továbbra is abból él, hogy területét bérbe adja annak, aki eleget fizet érte.

Magyarország szén-dioxid nagyhatalom

Miközben a nyugat-európai élelmiszeripar szén-dioxid-hiánnyal küzd, a magyarországi ellátás kiegyensúlyozott – írta a Világgazdaság. A kedvező helyzet annak köszönhető, hogy a hazai föld rejti a világ egyik legnagyobb szén-dioxid-kincsét.

Az ország földtani szén-dioxid-vagyona 2017. január 1-jén 44,8 milliárd köbméter volt a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat adatai szerint, ebből a kitermelhető mennyiség 28,1 milliárd köbméter, a termelés miatt 0,4 százalékkal kisebb az előző évinél.

Lebontanák a Tádzs Mahalt?

Ultimátumot adott az indiai Legfelsőbb Bíróság a világ egyik legjelentősebb történelmi-kulturális emlékének és fontos turisztikai attrakciójának számító Tádzs Mahal kapcsán a szövetségi állam kormányának.

A testület azért rágott be az Uttar Pradesh-i vezetésre, mert az indiai szövetségi állam kormánya nem állt elő határidőre a koncepcióval arról, hogyan is képzelnék az épületegyüttes állagmegóvását és felújítását, hogy azzal átvészelje a következő néhány száz évet.

Rövid időre egész Európában leállt a Mastercard

Csütörtök este egy időre az egész országban leállt a Mastercard, így akinek ilyen bankkártyája volt az nem tudott vele fizetni, sem pedig pénzt felvenni.

Mint kiderült, nemcsak hazánkban okozott gondot a leállás, hanem számos európai országban, többek között Németországban, Angliában, Lengyelországban és Romániában is jelentkezett a probléma.

Összeomlott a török líra

A héten ismét bajba került az utóbbi időkben sokat szenvedő líra, ráadásul történelmi mélységekben is járt a török fizetőeszköz árfolyama.

Elemzők szerint nem kizárt, hogy folytatódik a leértékelődés, ez pedig akár a forintra is negatív hatással lehet. A befektetők ugyanis egyre jobban tartanak attól, hogy – az önmagát a „kamatok ellenségének" nevező - Erdogan török elnök be fog avatkozni a jegybank politikájába.

Ilyen lesz a felújított Párisi Udvar

Az év végére elkészül a Párisi Udvar Hotel Budapest épülete, és a tervek szerint megkezdődik a próbaüzem. A hotel 110 szobás lesz, 18 lakosztállyal, valamint két tetőkertes, körpanorámás luxuslakosztállyal.

A műemléki védettség alatt álló épületet az eredeti állapotának megfelelően újítják fel. A restaurált homlokzati felület 3000 négyzetméteres, a munkálatok során csaknem 10 ezer elemet építettek be a tönkrement darabok helyére. A felújításban 41 szakrestaurátor is részt vesz.

Ezek a legfelkapottabb fogyasztási cikkek Észak-Koreában

A férfiak körében igen népszerű a cigaretta. Tavaly év végén mintegy 40 féle, helyi gyárakban készült márkáról szivárogtak át a dél-koreai hírügynökséghez információk. Állítólag a választék idén 6 vagy 7 új márkával bővült.

A nők elsősorban kozmetikai termékekre költenek. Különösen kedvelt körükben a szintén helyi gyártású, Mianmak nevű bőrápoló, melyet arcra ajánlanak.

Varga Mihály Amerikában tárgyalt

Varga Mihály az Amazon központjában, az Egyesült Államokban tárgyalt a cég alelnökeivel, majd látogatást tett a Boeing-cégcsoportnál. A pénzügyminiszter szerint Magyarország elkötelezett az erős kétoldalú kereskedelmi kapcsolatainak fenntartása mellett az Egyesült Államokkal.

Korábban pedig az elektromos autókat gyártó Teslánál is járt. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok a második legfontosabb befektető Magyarországon, mind az amerikai cégek leányvállalatainak hozzáadott értéke, mind pedig az általuk foglalkoztatottak száma alapján.

Tovább dagad a Facebook-botrány

A héten kiderült, hogy a Facebook felhasználói adatokat adott el Oroszország legnagyobb techvállalatának, a Mail.ru-nak. A Facebook válaszolt a vádakra, szerintük a Kremlhöz közelálló Mail.ru számára csupán két hétre adtak engedélyt adatgyűjtéshez és csak két alkalmazásuk számára.

Mint kiderült, 2015 előtt néhány esetben a felhasználók, akik a Facebookra integrált alkalmazásokat használták, nemcsak saját adataikat, hanem ismerőseikét is átadták az applikáció gyártójának. Azonban a Facebook beszüntette ezt az eljárást 2015 májusában. Zuckerberg a kongresszusi meghallgatásán viszont beismerte, hogy 61 vállalat továbbra is kapott adatokat, köztük a Mail.ru is.

Csökkentek az üzemanyagárak

A Mol szerdán bruttó 3 forinttal csökkentette a 95-ös benzin és bruttó 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát.

A csökkentéssel a benzin literenkénti átlagára 399 forintra, a gázolajé pedig 408 forintra mérséklődött. A KSH adatai szerint

a fogyasztói árak átlagosan 3,1 százalékkal voltak magasabbak júniusban, mint egy évvel korábban, májushoz viszonyítva pedig átlagosan 0,3 százalékkal nőttek. Az MNB értékelése szerint a dráguló üzemanyag miatt nőtt az infláció, az élelmiszerek és a keresletérzékeny termékek az előző hónaphoz hasonló mértékben befolyásolták az inflációt.