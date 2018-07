Könyvajánló: A kikapcsolódás ereje

Növeld a teljesítményed a pihenőidővel, ennek az egyszerű, de kiváló alapigazságnak a professzionális gyakorlati alkalmazásáról szól Dave Crenshaw – A kikapcsolódás ereje című sikerkönyve, amely a Pallas Athéné Könyvkiadó munkája nyomán már magyarul is elérhető.

A Pallas Athéné Könyvkiadó olyan közgazdasági, pénzügyi, menedzsment és geopolitikai témájú szakkönyvek magyar nyelvre történő fordítását, valamint kiadását tűzte ki céljául, amelyek szakterületükön hatalmas sikereket értek el és olvasók millióihoz jutottak már el világszerte. A kiadó gondozásában megjelenő A kikapcsolódás ereje című könyv egy napjainkban rendkívül aktuális téma bemutatásával foglalkozik.

Dave Crenshaw eredeti címén The Power of Having Fun: How Meaningful Breaks Help You Get More Done című könyve igazi nyári olvasmány cégvezetőknek és beosztottaknak egyaránt.

A szerző véleménye szerint az üzlet és a szórakozás mégis keverhető. A munkaidőbe iktatott érdemi frissítő tevékenységek ugyanis feltöltik az embereket, ezáltal pedig sikeresebbek és produktívabbak lesznek. Mintha egy oázist találnánk a sivatagban.

Crenshaw szerint ugyanis egy nehéz munkanap vagy élethelyzet is lehet olyan, mint amikor egy száraz, forró sivatagon kell átkelni. Ezeken a helyzeteken való átjutás vagy a munkaidő vége olyan érzés, mint amikor az utazó végre egy oázist talál.

Az író könyvével útmutatót ad életünk sivatagjain való átkeléshez. Az első részben elmagyarázza, hogyan teremthetünk oázisokat, a második részben már tovább léphetünk. Megtanulhatjuk, hogyan ütemezzünk be minden napra egy kis kikapcsolódást. A harmadik rész a közös családi időtöltésről szól, a negyedi a munkahelyi pihenőkről.

A végére megértjük, a boldog és sikeres ember, hogyan járul hozzá saját életén és családi kapcsolatain túl, akár az üzleti világban, akár a termelésben résztvevő cég hatékonyabb működéséhez.

A szerző világszerte tart előadásokat, és folyamatosan fejleszti a LinkedIn Learning-en tartott kurzusait. Videóit már több millióan megtekintették. Írásait megannyi médium, többek közt a Time magazin, az USA Today, a FastCompany, valamint a BBC News is közzétette. Írói, szónoki és online oktatói munkásságával már több tízezer cégvezető életét tette gördülékenyebbé világszerte.