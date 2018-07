Zűrzavaros csalássorozatba keveredett az Arsenal

Az Arsenal futballklub is érintett lehet abban a feltételezett csalássorozatban, amelynek során egy – más hírek szerint több – ismeretlen a kínai elektromosautó-gyártó cég, a BYD Auto nevében reklámszerződéseket kötött.

Az egyelőre elég zűrzavarosnak tűnő ügyben az autógyár a hatóságokhoz fordult, hogy nyomozzák le, ki járhatott el az elmúlt időszakban a nevükben, a cég képviselőjének adva ki magát. A kínaiak hangsúlyozzák: senkit sem bíztak meg azzal, hogy ilyen szerződéseket hozzon tető alá – adta hírül a Bloomberg.

Márpedig valaki(k) az elmúlt három évben tucatnyi ilyen szerződést kötött(ek), s ezek szerint az autógyártó tudta nélkül. Az ügy csak a múlt hónapban került napvilágra, amikor a BYD nyilvánosságra hozott bizonyos, csalásra utaló részleteket a reklámszerződéseivel kapcsolatban. Később a közösségi médiában kifejezte abbéli reményét, hogy a csalássorozat nincs jelentősebb hatással a hirdetési piacra, és nem jelent komolyabb veszteséget az érintett cégek számára.

Az Arsenal és a BYD között még áprilisban jött létre egy reklámszerződés, amely szerint a kínai autógyártó lett a futballklub globális partnere az elektromos autókat és buszokat tekintve. Az együttműködés tényét az Arsenal honlapján közzé is tették, és a nagy kínai napilapok is hírt adtak róla.

Ehhez képest óriási megrökönyödést keltett, amikor a futballklub most bejelentette: a kínai autógyártó arról tájékoztatta őket, hogy ők is annak a csalássorozatnak az áldozatai között vannak, amelyről júniusban számoltak be. Azt a férfit, aki a BYD részéről aláírta velük a szerződést, a kínai hatóságok időközben állítólag már letartóztatták.