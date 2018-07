Imádják a növényi alapú, lebomló söröspoharakat

Négy vendéglátóhelyen indult, de a HEINEKEN Hungária kiterjesztené „műanyagpohár mentes május" mozgalmát, amelynek keretében szakítanak a megszokott műanyag söröspoharakkal és lebomló, növényi alapú poharakban kínálják majd söreiket - írja a vállalat honlapján.

A környezetkímélő PLA poharak elterjesztésével drasztikusan csökkenhet a cég karbonlábnyoma, valamint a vendéglátásban termelt hulladék mennyisége. Ehhez ugyanakkor nélkülözhetetlen a fogyasztók, és rajtuk keresztül a vendéglátóhelyek meggyőzése is. Világszinten a sörivók 34 százaléka állítja, hogy termékválasztását környezetvédelmi szempontok is befolyásolják. A sörös cég a nagyvállalatok között elsőként indít kampányt Magyarországon azért, hogy egyre több fogyasztót győzzön meg arról, hogy nem csak azt érdemes néznie, hogy mit iszik, hanem azt is, hogy miből.

Májusi eső

A cég a kampányt azzal a nem titkolt céllal indította, hogy a fogyasztókon keresztül a szórakozóhelyeknek is kedvet csináljon a fenntartható működéshez és az új környezetbarát poharakhoz.

A gyártó 18 országban készült felmérése szerint a fogyasztók átlagosan 66 százaléka hajlandó többet fizetni fenntartható technológiával készült termékekért.

A korábban, „műanyagpohár mentes május" mozgalomhoz indulásként négy fővárosi szórakozóhely, a Grund, a Kobuci Kert, a Rácskert és a Zöld Küllő csatlakozott. Májusban a sört már egyedi designos, „Lebomlok érted" szlogennel ellátott egyszer használatos PLA poharakban szolgálják fel.

A sörgyártó karbonlábnyomának legnagyobb szeletét, 39 százalékát a csomagolóanyag teszi ki, a májusi mozgalom ezért éppen a legkritikusabb ponton hozhat előrelépést. Ráadásul a PLA poharaknak az előállítása is jóval környezetbarátabb, mint a klasszikus műanyagpoharaké.

A teljes gyártási ciklus során 80-90 százalékkal kevesebb széndioxid jut a levegőbe.

A környezetbarát poharak a megfelelő körülmények között mindössze 3 hónap alatt teljesen lebomlanak, míg ehhez a sztenderd műanyagpoharaknak 500 évre van szükségük.

Nagy siker volt, folytatják

A környezetkímélő megoldás nem csökkenti a sör élvezeti értékét: a sörgyártó kampányában a többségnek fel sem tűnt, hogy nem műanyag pohárban szolgálták fel az italát - írja a Magyar Idők.

Mivel a fogyasztók nagyon kedvezően fogadták, ezért a cég úgy döntött, folytatja a műanyagmentes poharakat népszerűsítő kampányát.

A vállalat azt közölte, tapasztalataik és a cég friss kutatása szerint a magyarok 93 százaléka a lebomló csomagolást részesíti előnyben a műanyagokkal szemben, amiért hajlandók akár többet is fizetni.