Űrrepülők szállhatnak le a hegylakók földjére

Skócia északi partjainál, Sutherland megyében épülhet meg az első brit űrrepülőtér - írta a BBC hírportálja.

A műholdakat szállító rakéták függőleges irányú fellövésére a legalkalmasabbnak az A'Mhoine-félszigetet találták - olvasható a brit űrkutatási hivatal (UK Space Agency) vasárnapi közleményében.

Majdnem 1 milliárd forintból épülhet űrkikötő Skóciában

Az űrügynökség 2,5 millió fontot (912 millió forint) biztosít az űrkikötő építésére a Highlands and Islands Enterprise-nak (HIE).

Minél hamarabb, már a 2020-as években el akarják indítani az első rakétákat.

A brit földről induló első űrrakéta visszaszámlálása ezennel megkezdődött." Az Egyesült Királyság szándéka, hogy az ország űrszektora a világ űriparának 10 százalékát tegye ki 2030-ra. Büszkék vagyunk, hogy bennünket választottak, hogy segítsük a célt megvalósítani - mondta Patrick Wood, az együttműködésben részt vevő amerikai repülőóriás, a Lockheed Martin képviseletében.

Növekvő ágazatba lépne be Skócia

A Sutherland-ben építendő űrkikötő híre lázba hozta a szektorban tevékenykedő vállalati vezetőket.

A régiónak és egész Skóciának óriási lehetőséget ad az űrügynökség támogatása" - mondta Charlotte Wright, a HIE vezetője.

Ugyan az Egyesült Királyságban jelenleg is zajlik műholdak gyártása illetve összeszerelése, az űrkikötő kulcsfontosságú ahhoz, hogy az űripar élvonalába léphessen be a monarchia, illetve Skócia, és az ott tevékenykedő szakemberek is.