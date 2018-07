Rekord büntetésre számíthat a Google

A Google-re várhatóan rekord nagyságú bírságot szab ki az Európai Unió, mivel szerintük a vállalat az Android operációs rendszer segítségével monopolhelyzetet teremt az internetes keresők piacán.

A bírságot várhatóan a héten szabja ki az EU, értéke pedig meghaladhatja a Google által egy évvel korábban befizetett 2,4 milliárd eurót is. A The Telegraph című brit lap szerint a helyzet háborút indíthat el a Szilícium-völgy és Brüsszel között.

Az Európai Bizottság már három éve vizsgálja a Google-t. A vállalat a vádak szerint kényszeríti az Android operációs rendszert használó telefonok gyártóit, hogy telepítsék fel a készülékeikre a Google által készített különböző alkalmazásokat.

A Google az Android operációs rendszert " ingyen " adja a gyártóknak, viszont a kizárólagos szerződés részét képezi az is, hogy a gyártónak fel kell telepítenie a készülékre a Google Play áruházat és a Google keresőt, valamint a böngészőt.

A Google versenytársai szerint a cég kihasználja az Android 74 százalékos európai piaci részesedését és ellehetetleníti a többi keresőmotor és böngésző működését. A Google viszont azzal érvel, hogy a gyártókkal való ilyesfajta megállapodás segít abban, hogy az Android ingyenes legyen és felvehessék a versenyt az Apple-lel.

Az Európai Bizottságnak jogában áll a Google anyavállalata, az Alphabet, éves profitjának a 10 százalékáig elmenni, ami büntetés mértékét jelenti, azaz 9,5 milliárd euróig. Azonban ekkora büntetést valószínűleg nem fognak kiszabni, de az összeg így is meghaladja majd a Google által 2017-ben befizetett 2,4 milliárd eurót.

Akkor a Google azért kapta a büntetést, mert manipulálta a keresési eredményeket úgy, hogy a versenytársak termékei előtt listázta sajátjait, valamint megpróbálta kiszorítani az ár-összehasonlító oldalakat is. A bírság mellett az Európai Bizottság arra is kötelezi a Google-t, hogy szüntessék be a gyártókkal kötött kizárólagos szerződéseket. Így lehetőség nyílik az olyan böngészők előtt is, mint a Bing vagy a Firefox.