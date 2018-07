Bűvös vagy bűnös a 89 forintos július közepi dinnyeár? A július eleji szolid lökdösődést követően a második héten már 100 forint alatt kínálták a görögdinnyét a legnagyobb áruházak. Mintha nem fogyna olyan fergetegesen. Nemcsak a munkáskéz, hanem a kánikula is hiányzik.

Június közepe táján azzal számoltak a dinnyetermelők, hogy jót tett a csapadékos, meleg időjárás a magyar görögdinnyének, és Békés megyében a szokásosnál előbb is megkezdhették a betakarítást a termelők – írja a Blokkk.com. A 2018-as szezon kiválónak ígérkezett. De ezzel együtt azért árnyaltabb kép is körvonalazódott, hiszen míg az agrárgazdasági kamara a korábbival közel azonos, 4800 hektár termőterülettel számolt, addig a szakmai szervezet, a FruitVeb 4600 hektárral. Ráadásul a korábban várt 192 ezer tonnás termésmennyiség 5 százalékkal kisebbnek ígérkezett az egy évvel korábbinál.

A magyar görögdinnyét már június végétől szállítani kezdték a boltokba. 2018 júliusának első napjai azonban az egy évvel korábbihoz képest némileg alacsonyabb árakkal indultak. Ennek feltehetően az volt az oka, hogy a termelők várakozásaival szemben a boltokban - megismerve a vásárlók dinnyevásárlási szándékait - már nem lehetett erősebb dinnyeszezonnal számolni.

Az elmúlt napokban pedig már megjelent a 89 forintos görögdinnye is, a Spar és a Penny ennyiért kínálja. Egy évvel korábban a Penny lépett 89 forintra a hasonló júliusi időszakban, így úgy tűnik, ez a bűvös nyári dinnyeár. De az Aldi és a Lidl is 100 forint alatt kínálja a görögdinnyét. Az Auchan és a Tesco dinnyeárai ugyan most még 100 forint felett mozognak, de a CBA Príma már meghirdette július 19-től a 99 forintos görögdinnyeárat. A kisebb boltokban és a piacokon - régen is így volt - ugyanakkor nincs nagy dinnyeakciózás, az egyik budai piacon alig valamivel 200 forint alatt volt a görögdinnye ára.

A dinnyetermelők úgy számoltak a szezon előtt, hogy jó lenne, ha az áruházláncok 2018-ban nem vinnék le indokolatlanul alacsony szintre a magyar dinnye árát, a 2017-es akció ugyanis a termőterület csökkenését eredményezte, átgondolatlan kereskedelmi akció volt. Sőt, a szakember szerint a dinnyetermelés nagyon érzékeny ágazat, egy-egy átgondolatlan kereskedői lépés a teljes szezont képes elrontani, súlyos károkat okozva ezzel a gazdálkodóknak.

Nos, a termelőknek abban igazuk van, hogy a dinnyepiac rendkívül érzékeny. De nemcsak a termelők, hanem a vásárlók oldaláról is. A júliusi kánikula eddig elmaradt, ami dinnyecsalogatóbb lehetne, ráadásul egy hónapig szinte minden boltos a foci vb-hez köthető termékekkel akciózott, így nem a görögdinnye vitte a prímet a reklámokban.

Az időjáráson túl persze felvetődhetnek más kérdések is. Érdekes felvetés volt a napokban, hogy kevés a munkáskéz a görögdinnye leszedéséhez: akkor viszont adódik a következő kérdés, vajon kevesebb jut belőle a boltokba? Vagy például hogyan alakul a magyar dinnyeexport. Egyvalami azért valószínű: a kóstoltatás még jó darabig szerves része marad a dinnyereklámnak.