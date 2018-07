Zuhanórepülésbe kezdtek az olajárak

Az olaj hordónkénti ára a hét elején további esett, miután Steve Mnuchin, az amerikai pénzügyminiszter bejelentette, hogy lesznek kivételek és néhány olajfinomító vállalat engedélyt kap, hogy a szankciók ellenére is olajat vegyen Irántól.

Mnuchin mexikói utazása során beszélt újságíróknak és elmondta, hogy a Trump kormánynak az a célja a különböző olajjal kapcsolatos szankciókkal, hogy nyomás alatt tartsa Iránt az ország nukleáris programja miatt. Hozzátette: azt szeretnék, hogy senki ne vegyen iráni olajat, viszont ezt nem lehet egy éjszaka alatt elérni, éppen ezért néhány vállalat továbbra is engedélyt kap, hogy kereskedjen Iránnal.

Donald Trump tavasszal mondta fel az Iránnal még 2015-ben kötött nukleáris megállapodást és vezette be újra a szankciókat Teherán ellen. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) finomított olajárai hétfőn 2,95 dollárt estek, azaz 4,2 százalékot, így egy hordó 68,06 dollárba kerül. A WTI így már zsinórban két hete esik, pedig korábban 3 és fél éves csúcson is járt, amikor is egy hordó olaj 75 dollárba került.

A Brent hordónként 3,49 dollárral, azaz 4,6 százalékkal lett olcsóbb, ezzel pedig három hónapos mélypontra kerültek az árak.

A Trump kormány még három hete tolta az egekbe az olajárakat. Akkor arra kérték az európai országokat, hogy november 4-ig csökkentsék nullára az Irántól vásárolt olaj mennyiségét. A nagyon szoros határidő miatt több szakértő is aggodalmát fejezte ki, mert szerintük így könnyen felborulhat a végre egyensúlyba került kereslet-kínálat az olajpiacon.

Mike Pompeo külügyminiszter azonban elmondta, hogy ez alól néhány ország mentességet kap, vagyis továbbra is kereskedhet Iránnal. A CNBC szerint Trump ezzel folytatja Obama politikáját, aki csak úgy engedélyezte az Iráni olaj vásárlását, ha a vásárló ország vállalja, hogy félévente 20 százalékkal csökkenti az iráni importolaj mennyiségét.