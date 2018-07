Így újítja meg a gyárlátogatás műfaját Kim Dzsongun

A BBC feleleveníti, hogy Kim Dzsongun általában dicséri a létesítményeknél dolgozókat, illetve azok vezetőit terepszemléi alkalmával. Most azonban erőteljes kritikákat fogalmazott meg több helyszínen is. A rendelkezésre álló információk alapján a diktátor azt kifogásolta, hogy sok helyen csúsznak a munkák befejezésével, így a termelés sem alakulhat az elvártaknak megfelelően.

A híradások nyomán, széles körben ismertek azok a képek, amelyeken a rezsim vezetőjét látogatásai alkalmával jegyzetelők veszik körbe, akik szorgosan körmölik Kim Dzsongun észrevételeit és javaslatait a látottakkal kapcsolatban.

Úgy tűnik, ők tekinthetők a mostani turné kizárólagos fix pontjainak.

A vezető ugyanis – folytatva az év első felében már látott irányváltást öltözködésében – az évszaknak megfelelő, könnyű ruhában jelent meg az egyes telephelyeken.

S váltott hangvételt.

Észak-Hamjong tartományban egy erőműnél például azt kifogásolta, hogy a létesítmény mindössze 70 százalékos készültségű, noha alapjait már 17 évvel ezelőtt lerakták.

Yombunjin városának hoteljénél pedig rendkívül bosszantotta az, hogy nemcsak hogy nincs befejezve, de sok betonelemen még a vakolás sem volt rajta. Annak ellenére sem, hogy már hat éve elkezdték építeni.

Talán az Onho üdülőtelepen dolgozók kapták a vezetőtől a legnagyobb dorgálást. Ahogy az Origo megírta, Kim Dzsongun számára a gazdasági projektek zászlóshajóinak számítanak az üdülő- és síközpontok, ahová nemcsak tehetősebb belföldi, hanem – főként kínai – turistákat is várnak.

Az Onhóban az volt a diktátor problémája, hogy a kádak, medencék „koszosak, mocskosak, egészségtelenek” voltak, rosszabb állapotban, mint a „haltenyészetek tartályai”.

Miután meglátogatott egy táskagyárat is – ahol alapvetően elégedett volt a tapasztaltakkal –, azt mondta, a tartományi pártvezetés „felületes, hanyag stílusban” dolgozik.

Nagyot zuhant az ország GDP-je a szankciók miatt

Bár Észak-Korea magát erős és folyamatosan bővülő gazdasággal rendelkező államnak igyekszik bemutatni, a CNBC és a Reuters friss jelentéséből kiderül, a latorállam nagyon megsínyli az érvényben lévő szankciókat. Észak-Korea GDP-adatai körül sok a bizonytalanság, mert vagy nem közli azokat, vagy jó eséllyel túloz azokról. Ezért külföldi elemzők próbálják annak mértékét meghatározni. A déli szomszédjában működő Bank of Korea adatai szerint, az északi állam GDP-je 3,5 százalékkal csökkent az előző évhez képest, ami a legnagyobb visszaesés az 1997-es, 6,5 százalékos bezuhanás óta, amikor éhínség is pusztított az országban. A gazdasági teljesítmény harmadát adó ipar szenvedte el a legnagyobb gyengülést, 8,5 százalékot. Itt éreztetik legjobban hatásukat a szankciók, különösen az, hogy már Kína sem vásárolja fel a nyersanyagokat - elsősorban a szenet -a a rezsimtől. Az észak-koreai egy főre eső GDP 1283 dollár, ami világviszonylatban is csekély, és 4,4 százaléka a dél-koreai értéknek.