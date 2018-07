Magyarország egyike Európa parlagfűvel leginkább fertőzött területeinek, sokan mégsem veszik elég komolyan a problémát. Még most sem késő elkezdeni irtani a gyomnövényt, de néhány dologra különösen oda kell figyelni.

A külterjes és az építkezési területeken sokan nem gondolnak bele, hogy a megbolygatott és parlagon hagyott földterületeken a parlagfű a legelső növény, amely megjelenik. Az üresen hagyott részeken a pionír növények bukkannak ki elsőként a földből, többek között ez az allergizáló gyomnövény. Fontos odafigyelni rá, mert a hatályos jogszabályok szerint 2018-ban a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától függően a bírság 15 ezer forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet. A súlyos büntetés azonban megelőzhető, ha időben észleljük a gyomnövény felbukkanását.Sipos-Balázsi Ágnes, a parlagfű irtására is szakosodott Everling Viráglabor Kft. munkatársa kiemeli, hogy a gyomnövény tavasszal jelenik meg a természetben, ilyenkor lehet a legkönnyebben elpusztítani. A parlagfű áprilisban kezd el csírázni, amikor vegyszerrel is könnyedén irtható. A későbbiekben már csak kaszálással. Fontos, hogy a földfelszínhez közel vágjuk el a növény szárát, méghozzá minél alacsonyabban, hogy ne tudjon elágazni és ezt a vegetációs időszakban legalább háromszor ismételjük meg.

Esetenként befásulhat a parlagfű szára, ha évek óta nem gondozták a területet, ilyenkor pedig az sem mindegy, hogy milyen eszközzel látnak neki az irtásnak. Az erősebb parlagfüvet már nem damilos, hanem késes fűkaszával kell lekaszálni.

A parlagfűszezon az idén körülbelül három héttel később indult a sokáig tartó hideg időjárás miatt, de a gyomnövény virágzása július végétől októberig is eltarthat, és még ebben az időszakban sem késő nekilátni az irtásnak. Szerencse, hogy míg 10-15 évvel ezelőtt még sokan összekeverték a parlagfüvet más gyomnövénnyel, ma már nagyon ritka, hogy valaki ne ismerné fel.