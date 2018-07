Olyan ötleteket, termékeket mutatunk be, amelyekben több van, mint a gyártó folyamatos megújulási kényszere, valóban forradalmi megoldásokat képviselnek. A tartalom és forma egyaránt lényegesek a vásárlók szemében, vagyis a csomagolás legalább annyira fontos, mint az, hogy mit akarunk értékesíteni benne – emeli ki az agrarszektor.hu összefoglalója.

A zöldségek és gyümölcsök eltarthatóságát a legegyszerűbb módon szárítással lehet meghosszabbítani, de ennek során számos értékes tápanyag sérülhet. Ellenben a nagy nyomás alatt, szén-dioxiddal szárított termékek megtartják színüket és alakjukat, így természetesnek és frissnek tűnnek. Maga a folyamat a levegővel szárításhoz hasonlít, kivéve, hogy a szárítóközeg nyomás alatt álló szén-dioxidból áll.

A szárítás viszonylag alacsony hőmérsékleten és oxigénmentes környezetben történik, így a vitaminok, színanyagok és fehérjék nem károsodnak. A víz kíméletesen, jelentős szerkezetváltozás nélkül távozik az alapanyagból, így a termékek rehidratálása könnyen, jelentős deformáció nélkül megoldható. A szárítás gyorsan, órák alatt (2-24 óra) kivitelezhető, alacsony energiafelhasználás mellett. Mivel a felhasznált szén-dioxid újra felhasználható, a technológia hatékony és fenntartható.

A szén-dioxidos szárítás számos zöldség és gyümölcs, valamint gyógy- és fűszernövény eltarthatóságának növelésére alkalmas. Továbbá érzékeny porok (pl. fehérje) szárítására is használható a technológia, megtartva az alapanyag fizikai-kémiai tulajdonságait (pl. oldhatóság, habképzés, emulgeálás). Most az amerikai Seva Foods kifejlesztette a világ első növényi alapú, fagyasztva szárított jégkrémjét. A Space Ice Kream gazdag ízű, GMO-, tej- és szójamentes jégkrémsnack, amely értékes beltartalmi összetevőkkel is rendelkezik.

Egy másik újítás titka a csomagolásban rejlik.

A Joseph Company International huszonöt évnyi munkát követően kifejlesztette önhűtő alumíniumdobozát. A doboz alján található aktiváló kupak eltekerésével 75-90 másodperc alatt eltávoznak a hűtőgázok, lehűtve ezzel a dobozt. Az önhűtő dobozokat elsőként a Fizzics Sparkling Cold Brew Coffee italok fogyasztásával próbálhatják ki az érdeklődők.

A Diageo viszont a szokatlan ízek párosításával kívánja meghódítani a fogyasztókat. Ketel One néven bevezette a növényi ízek kivonataival készített vodka termékcsaládját. Az őszibarack, narancsvirág, uborka, menta, grapefruit és rózsa ízekben megkóstolható italok alkoholtartalma 30 százalék. A természetességre törekvő fogyasztók igényeit kielégítő vodkák ötvözik a klasszikus előállítást a merész ízekkel.

A vegetáriánusoknak is kedveznek a gyártók. A holland Vivera vállalat piacra dobta 100 százalékban növényi alapanyagokból álló steak termékét. A cég az állati eredetű élelmiszerek csökkentése iránt elkötelezett fogyasztók igényeire reagálva búza és szójafelhasználásával fejlesztette ki az érzékszervileg az eredetire a megtévesztésig hasonlító steak-alternatívát.