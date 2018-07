Igazi álommunkát kínál ez a matraccég

A Mattress Firm heti húsz órás pozícióba keres olyan embereket, akik tesztelnék matracát, és ezt a közösségi médiában akár reklámoznák is.

A hirdetés szerint olyan embereket keresnek, akik hajlandóak pihenni a matrac teszteléséért. A cég azonban nemcsak a matracokat vizsgálja, hanem figyelik az optimális fej- és lábtartást az állítható ágylapokon, valamint azt, hogy miképpen lehet mobilozni, enni, olvasni, filmet nézni vagy akár írni az ágyon.

A vállalat továbbá videókat és képeket is készít a tesztelésről, és alvással foglalkozó szakembereket is megkérdez, ugyanúgy ahogy a helyi, houstoni embereket is az alvási szokásokról.

Ezzel a kampánnyal nagyobb betekintést engedünk vásárlóinknak a termékünkbe, élőben kérdéseket is feltehetnek, valamint megmutatjuk a cégkultúránkat is – összegezte Scott Thaler, a Mattress Company marketing vezetője.

„Úgy éreztünk ez a legalkalmasabb idő arra, hogy megosszuk az alvás szeretetét, és másoknak is lehetőséget adjunk, hogy az alvás legyen a munkájuk. Ahogy bővítjük a cég kínálatát, úgy keressük azokat, akik megosztják személyes tapasztalataikat, és ezzel tovább fejleszthetjük termékeinket" – nyilatkozta a MoneyIsh-nek Thaler.

Egy igazi éjszakai vagy nappali alvás pedig felbecsülhetetlen. Háromból egy amerikai ugyanis alváshiányos, ez pedig elhízáshoz, szív- és érrendszeri problémákhoz és cukorbetegséghez vezethet.

A globális alvásellátó piac pedig 2022-re 79, 85 milliárd dolláros üzletággá fejlődik.