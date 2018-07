A Comcast meghátrált, de az egyik csatát így is megnyerte

Lezárult a hónapokig húzódó harc a Disney és a Comcast között, miután utóbbi feladtat a 21st Century Fox-ért folytatott harcot. A BBC értesülései szerint egy másik fronton mégis győzött a Comcast, hiszen náluk köthet ki a Sky csoport.

A Disney sikeresen túllicitálta a Comcastet, így 71 milliárd dollárért végül az ő tulajdonukba kerülhet a 21 Century Fox. A Comcast a BBC értesülései szerint nem fogja emelni ajánlatát, így eldőlni látszik a hónapokon át tartó harc.

Eközben egy másik fronton is zajlik az ütközet, hiszen a Sky-ért jelenleg a Fox és a Comcast van versenyben. A múlt héten elöször a Fox emelte az ajánlatát 24,5 milliárd fontra, de a Comcast napokon belül válaszolt egy 26 milliárd fontos ajánlattal.

A Fox jelenleg is birtokolja a Sky 39 százalékát és szeretnék felvásárolni a vállalat maradék 61 százalékát is, amely végeredményében a Disney-hez kerülne, amint a Disney/Fox üzlet hivatalossá válik. A Comcast vezérigazgatója, Brian Robert gratulált a Disney-nek, de hozzátette, hogy most teljes erőbedobással a Sky megszerzésére koncentrálnak a vállalatnál.

Amennyiben a Comcast sikeresen felvásárolja a Sky csoportot, az amerikai vállalat lesz a világ legnagyobb kábeltelevízió szolgáltatója.