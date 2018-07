Elfogadták a jövő évi költségvetést, két számjegyű volt a bérnövekedés

A parlament elfogadta a 2019-es költségvetést és kiderült, hogy a kormány idén már 3,4 milliárd forinttal támogatja a diákmunkát. Több rekord is megdőlt a héten. A Volkswagen történetének legjobb negyedévét zárta, míg a Google gigabüntetést kapott az Európai Bizottságtól. Megmutattuk azt is, hogy mi köze van az algának a floridai rendkívüli állapothoz. Az autósok is örülhettek, hiszen a héten kétszer is csökkent az üzemanyag ára.

Két számjegyű mértékben nőttek a keresetek Magyarországon

Az első öt hónapban a bruttó és a nettó átlagkeresetek is 12,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. A bruttó átlagkereset a nemzetgazdaságban 323,400 forint, a nettó átlagkereset pedig 215,000 forint volt.

A növekedésre a minimálbér és a garantált bérminimum 8, illetve 12 százalékos emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá bizonyos állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak hatással. Nemzetgazdasági szinten az átlagos nettó kereset májusban családi kedvezmény nélkül 217,800 forint volt, a kedvezményt is figyelembe véve pedig 226,300 forintra becsülhető. Az idei várakozásokkal együtt - 2013 óta - mintegy 42 százalékkal nőhetnek a reálbérek, jövőre pedig 8,5 százalékos bérnövekedés mellett 5,6 százalékkal emelkedhetnek a reálbérek.

Megszavazták a jövő évi költségvetést

A 2019-es költségvetést 128 igen szavazattal, 56 nem ellenében fogadták el a képviselők. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a jövő évi büdzsé a biztonságos növekedés költségvetése lesz, amely a növekedésre összpontosít, de nem adja fel a pénzügyi stabilitást. Az oktatásra 15 milliárd forinttal, az egészségügyre 101 milliárd forinttal, míg közbiztonságra és honvédelemre 156 milliárd forinttal többet biztosít a költségvetés.

Az Adidas is eldobja a műanyagot

A sportszergyártó a tervek szerint csak újrahasznosított műanyagot fog használni ruházati cikkeihez és cipőihez 2024-től. Az első áttörést az Adidas még 2016-ban érte el, amikor bemutatták, majd tömeggyártani kezdték első újrahasznosított műanyagból készült cipőjüket.

Tavaly az Ultraboost Uncaged Parley névre keresztelt edzőcipőből 1 millió párt adtak el. Az Ultraboost Németországban jelenleg 179,95 dolláros áron vásárolható meg. Az Adidas 920 millió darab termékének 50 százaléka műanyagból készül, éppen emiatt az átállás nem történhet meg egyik napról a másikra.

Tovább esnek az olajárak

Az olaj hordónkénti ára a hét elején tovább esett, miután Steve Mnuchin, az amerikai pénzügyminiszter bejelentette, hogy lesznek kivételek és néhány olajfinomító vállalat engedélyt kap, hogy a szankciók ellenére is vegyen olajat Irántól.

A Brent hordónként mintegy 5 százalékkal lett olcsóbb a hét közepére, és ezzel három hónapos mélypontra kerültek az árak. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) finomított olajárai is több mint 4 százalékkal mérséklődtek és ezzel a WTI már zsinórban két hete esik, pedig korábban 3 és fél éves csúcson is járt, amikor is egy hordó olaj 75 dollárba került.

Megszületett az EU-Japán szabadkereskedelmi megállapodás

Az Unió és Japán közötti 25. csúcstalálkozó keretében Jean-Claude Juncker, a brüsszeli bizottság vezetője és Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, Japán részéről pedig Abe Sindzó kormányfő írta alá a megállapodást. A szerződés, amelyről 2013 tavaszán kezdődtek az egyeztetések, szélesebbre nyitja a japán piacot az uniós mezőgazdasági export előtt, ahogy számos más ágazatban is bővíti a kiviteli lehetőségeket.

Japánban és az EU 28 tagállamában csaknem 640 millió ember él, a felek együttesen a világgazdaság közel 30 százalékát teszik ki, részesedésük a világkereskedelem teljes forgalmából megközelíti a 40 százalékot. Európai részről az agrártermelők a megállapodás fő nyertesei, mivel a termékek 85 százaléka juthat majd be vámmentesen a japán piacra, a többi esetében fokozatosan csökkentik a vámokat. A Japánból importált kocsiknál pedig a mostani 10 százalékos vám nulla százalékra csökken az Unióban

A kormány 3,4 milliárd forinttal támogatja a diákmunkát

Varga Mihály pénzügyminiszter közölte, hogy további 400 millió forint támogatást biztosítanak a megyéknek a programra, így már összesen 3,4 milliárd forinttal támogatja a kormány a 16-25 év közötti diákok munkatapasztalat-szerzését.

A mintegy 20 ezer diákból több mint 1500-an a turizmus, vendéglátás területén, mintegy 300-an pedig mezőgazdasági cégeknél helyezkedtek el. A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a tényleges foglalkoztatásukkor (leghamarabb június 18-án) már betöltötték a 16. életévüket, és legkésőbb a program befejezésekor (augusztus 31-én) még nem múltak el 25 évesek.

Kubában 60 év után megint elismerik a magántulajdont

A nemzetgyűlés előzetesen jóváhagyta a szigetország új alkotmányát, mely – amennyiben hatályba lép – deklarálja a magántulajdonhoz való jogot és annak sérthetetlenségét a hivatalosan még mindig szocialista berendezkedésű országban.

Az új alkotmánnyal Kuba folytatja lassú nyitását a világra, a piacgazdaság és a magántulajdon irányába. Az elemzők ugyanakkor nem várják, hogy a magántulajdon alkotmányos védelméből az következik majd, hogy Havanna a gazdaságszerkezet átalakítását a magánszektor irányába tolja el. Ha el is fogadják az új alkotmányt – ahogyan az várható –, a gazdaságot továbbra is az állami szektor fogja meghatározni Kubában, így az alkotmányhoz kapcsolódó ökonómiai fordulatról nem lehet beszélni.

Már működik Magyarország első digitális bankja

Az MKB Bank, Magyarország negyedik legnagyobb kereskedelmi bankja bejelentette, hogy elsőként az országban digitális és nyílt banki működésre állt át. Az átalakítás során teljesen lecserélték a bank központi rendszerét, mintegy 10 másik rendszert megszüntettek és egyesítettek, valamint a bank teljes informatikai architektúráját is korszerűsítették.

Az MKB Bank célja, hogy csökkentse az olyan új szolgáltatások piacra kerülési idejét, mint például a vállalati és lakossági hitelek vagy a digitális szolgáltatások, illetve gyorsabban és könnyebben tudja kezelni a beérkező ügyféligényeket.

Rendkívüli állapot Floridában

Az USA Florida államában rendkívüli állapotot hirdettek, mert a félsziget legnagyobb, édesvizű tavában eddig soha nem látott mértéket öltött a toxikus algaszennyeződés. Kék zöld alga borítja a 730 négyzetmérföldes (azaz kb. 1890 négyzetkilométeres), egyébként kedvelt üdülőterületnek számító Okeechobee-tó felszínének 90 százalékát.

Az állam kormányzója hét szomszédos megyében rendkívüli állapotot rendelt el, A tó felszínén minden évben megjelenik a kék zöld alga (azaz cianobaktérium) szennyezés, az idén azonban kiugróan magas, emiatt pedig idén akár 70 százalékkal is csökkenhet a turisták száma és sorra zárnak be a vendéglátóipari egységek.

Kezdődik a dinnyeár-háború

Június közepe táján azzal számoltak a dinnyetermelők, hogy jót tett a csapadékos, meleg időjárás a magyar görögdinnyének, és Békés megyében a szokásosnál előbb meg is kezdhették a betakarítást a termelők. Emiatt pedig a magyar görögdinnyét már június végétől szállítani kezdték a boltokba. 2018 júliusának első napjai azonban az egy évvel korábbihoz képest némileg alacsonyabb árakkal indultak.

Az Auchan és a Tesco dinnyeárai ugyan a héten még 100 forint felett mozognak, de a CBA Príma már meghirdette július 19-től a 99 forintos görögdinnyeárat. A kisebb boltokban és a piacokon ugyanakkor nincs nagy dinnyeakciózás, az egyik budai piacon alig valamivel 200 forint alatt volt a görögdinnye ára.

Rekord első félév a Volkswagennél

A wolfsburgi székhelyű cég közlése szerint a június végéig tartó hat hónapos időszakban 5,5 millió járművet értékesítettek, ami 7,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Csak júniusban az eladások 4,1 százalékkal, 958 600 darabra emelkedtek.

Az első félévben a csoporthoz tartozó márkák közül a Skoda és a Seat eladásai nőttek a leginkább, miközben az Audié 3,8 százalékkal csökkent.

Óriási bírságot kapott a Google

Margrethe Vestager, az Európai Bizottság versenyjogi biztosa ismertette az Európai Bizottság döntését, miszerint a Google rekordösszegű, 4,34 milliárd eurós (nagyjából 1400 milliárd forint) büntetést kap. A Bizottság emellett azt követeli a Google-től, hogy fejezze be a kizárólagos szerződéseken alapuló partneri megállapodásokat.

A brüsszeli testület kifogásolta, hogy a Google az alkalmazásboltja, a Play Store engedélyezési feltételeként előírta a gyártók számára saját keresőjének és böngészőjének előzetes telepítését, valamint hogy kifizetéseket tett egyes nagyobb gyártók és mobilhálózat-üzemeltetők számára azzal a feltétellel, hogy eszközeikre előre kizárólag a cég keresőszolgáltatását installálják.

Csökkent az üzemanyagok ára

A héten kétszer is csökkent az üzemanyagok ára. Összességében 4 forinttal lett olcsóbb a 95-ös benzin és 6 forinttal a gázolaj. A csökkentéssel a benzin literenkénti átlagára 397 forintra, a gázolajé pedig 405 forintra mérséklődött.

Májusban pedig 15,1 százalékos növekedést ért el az építőipar. A két alágazat közül az egyéb építményeknél 23,7, a lakásépítéseket magában foglaló épületépítéseknél pedig 8,8 százalékos volt a bővülés.