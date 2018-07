Szeptemberben rendezik meg az év legnagyobb, hazai influencer fesztiválját a Budapest Music Centerben, ahol a sztárvendégektől leshetjük el, hogy mi szükséges az online népszerűséghez. Szabyest, Baumgartner Kata, Pamkutya, Iszak Eszti és Mádai Vivien is megosztja tanácsait, emellett pedig a nemzetközi és a hazai influencer piacot is megismerhetjük, de szó lesz arról is, hogy milyen új szabályozások nehezítik a véleményvezérek tevékenységét.

A Mikulás az egyik első modern véleményvezér

Az influencer marketing hosszú múltra tekint vissza. Dumas, Verne Gyula, XIII. Leó pápa, néhány név, amely jól mutatja, hogy véleményvezérek minden korban léteztek, de a XXI. századi technológiának köszönhetően a mai influencerek már a különböző internetes platformokon szólítják meg az embereket.

A pápával és az adott kor legsikeresebb íróival, felfedezőivel hirdetni a termékünket már az 1800-as években is jó ötletnek tűnt. Akkoriban a kokainos bor népszerűségének többek között az is jót tett, hogy még az orvosok is ajánlották jótékony hatása miatt. Igazán azonban akkor futott be a Vin Mariani néven ismert ital, miután a termék kitalálója rájött:

ha küld egy-egy karton ingyen italt a kor híres embereinek, akkor cserébe megemlítheti őket a hirdetésekben.

A XIX. század végének egyik első sikeres influencer kampányának hatására kokainos bort ivott Verne Gyula, Alexander Dumas, Emile Zola, Sir Arthur Conan Doyle, Edison, de még XIII. Leó pápa is - egészen addig, amíg ki nem derült, hogy a kokain addiktív és káros. A világ egyik legnépszerűbb és legismertebb „influencerére" a Coca-Cola csapott le 1923-ban, amikor is a Mikulás lett az üdítő márka arca. Azóta pedig évről évre minden karácsonykor érdeklődve várjuk kedvenc üdítőitalunk reklámját, amelyben lassan már 100 éve a fehérszakállú népszerűsíti a terméket.

A XX. század közepén átalakult a piac, és ennek megfelelően már nem feltétlenül a termék, hanem inkább az életérzés eladása került középpontba.Éppen ezért kezdtek el a cégek híres színészekkel, sportolókkal és énekesekkel reklámozni. A különböző termékeket a celebritások mellett olyan ikonikus karakterek, mondhatni korai véleményvezérek is reklámozták, mint a legendás Marlboro Man, aki akkoriban a férfias alkat megtestesítője volt.

A XXI. század modern influencer marketingjének jó példája Cristiano Ronaldo és a Nike egymillió dolláros reklámszerződése. Bár a világ egyik legnépszerűbb futballistája offline karrierje miatt ismert, mégis olyan masszív követőbázissal rendelkezik a különböző közösségi médiafelületeken, hogy a Nike élethosszig tartó szerződést kötött az aranylábú focistával.

Mit tanácsolnak a hazai influencerek?

Nálunk is egyre ismertebb a marketingnek ez a formája. Dukai Regina több mint 300 ezer Instagram követőjével az egyik legnépszerűbb közösségi média felhasználó Magyarországon. Szerinte arra érdemes figyelni, hogy ne csak egy adott kép legyen jó, hanem az Instagram oldal is legyen egységes. Ő úgy tekint az Instagramra, mint egy személyes fotóalbumra, amit telerak szép képekkel. A célja pedig, hogy aki az oldalára téved az pozitív, inspiráló tartalmakkal találkozzon.

Iszak Eszti szerint figyelni kell arra, hogy mire mozdulnak a követők, mi érdekli őket, és azt a vonalat kell erősíteni, ha valaki sikeres közösségi média felületet szeretne. Eszti igyekszik változatos tartalmakat feltölteni oldalára és nagyon szereti az utazós képeket. Kitért arra is, hogy fontos a filterek megfelelő használata, hiszen ezzel a trükkel jól fel lehet dobni egy-egy képet. Annoni Zita, az Influencer Fesztivál másik fellépője egy megfázást is „bevállalt" a tökéletes fotóért, Mádai Vivien pedig az őszinteségre és hitelességre esküszik, ha a közösségi média felületeiről van szó.

Influencer Fesztivál: minden amit tudni lehet a véleményvezérekről

Az egynapos fesztiválon, szeptember 19-én, a sztárvendégek mellett a hazai közösségi oldalak legnagyobb alakjai is beszélnek majd az influencer marketingről és arról, hogy mi szükséges ahhoz, hogy valaki véleményvezér legyen. De nem csak influencer oldalról mutatják be a szervezők a piacot, hanem megszólalnak a kommunikációs iparág meghatározó szereplői, top marketingvezetői és márkatulajdonosai.

Emellett kiderül az is, hogy miért van több női influencer mint férfi, de a sztárvendégek arról is beszélnek majd, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézniük és mik a hátrányai és előnyei annak, ha valaki "kirakatban" éli az életét.

De nemcsak az Instagram influencerekről lesz szó, hanem a YouTube közösségről is és ennek kapcsán kiderül: milyen tartalmak hasítanak mostanában a világ legnagyobb videómegosztó portálján.