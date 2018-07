Figyelmeztet az Aldi: gond van az egyik termékkel

Az Aldi Magyarország elővigyázatosságból visszahívta a Gardenline lábtámasszal ellátott függőszékét - közölte az áruházlánc.

A terméket, amely április 26-ától július 3-áig volt forgalomban, a vásárlók bármelyik Aldi üzletbe visszavihetik, a vételárát blokk hiányában is visszatérítik.

A horognál lehet a baj

A visszahívást azzal indokolták, hogy egyes esetekben a termékhez csomagolt, mennyezethez rögzítendő biztonsági horognál anyagfáradás fordulhat elő.

Ennek következtében a biztonsági horog meghasadhat, és a függőszék leeshet.Mindezek miatt az Aldi Magyarország arra kéri a vásárlókat, hogy

a termékhez csomagolt, mennyezethez rögzítendő biztonsági horgot a továbbiakban ne használják.

A termékvisszahívás nem jelenti az előállító, a gyártó vagy a forgalmazó felelősségének megállapítását - jelezte a cég honlapján.

Nemrégiben az Ikea is visszahívásra kényszerült: egy kisállatoknak készült vízadagoló használata során, két kutya is megfulladt. Ahogy az Origo megírta, akkor az Ikea is kérte a vásárlókat a termék visszavitelére.