Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is rengeteg magyar tölti a nyári szabadságát a horvát tengerparton, és közülük sokan pecabotot is magukkal visznek - vagy a helyszínen vesznek - az utazásra. Nem árt azonban tudni, hogy bár vizsgát nem kérnek, de az engedély kiváltása mindenki számára kötelező.

A felmérések szerint a magyar családoknál idén is Horvátország számít a legnépszerűbb úti célnak – olvasható a Pénzcentrum írásában. Éppen ezért fontos hangsúlyozni, hogy nagyon komoly büntetést kockáztat az, aki engedély nélkül pecázik az Adrián. Ha abból indulunk ki, hogy a MOHOSZ hivatalos statisztikái szerint közel 500 ezer (!) honfitársunk fog botot évről évre, akkor az is egyértelmű, hogy bőven vannak olyan családok, akik egy külföldi útra is csomagolnak felszerelést, vagy vesznek valamilyen könnyűszerelékes megoldást a helyi árusoknál.

És hiába kommunikálják a horvát szállásadók előszeretettel - vélhetően azért, hogy magukhoz csábítsák a vendégeket -, hogy a tengerre nem kell náluk horgászengedély: akár partról, akár csónakból, és akár csak egy zsebpecával is, de horgászunk az Adrián, akkor az engedély kiváltása kötelező! Az ellenőrzés ugyan nem túl gyakori, akit viszont lefülelnek, annak 3 ezer kunás, azaz mintegy 132 ezer forintos bírságot is a nyakába varrhatnak.

Ráadásul horgászvizsga sem kell az engedély kiváltásához, amelyet 1, 3, 7 napos, vagy féléves, illetve éves időintervallumra akár online, akár a helyszíni értékesítőhelyeken meg lehet vásárolni. Az árak aligha nevezhetőek horribilisnek, legalábbis a bírsághoz viszonyítva semmiképp. A horvát Földművelésügyi Minisztérium honlapján pedig a legfontosabb kérdéseinkre is választ kaphatunk. Így például az is kiderül, hogy a komolyabb horgásztúrákat szervező cégek jellemzően gondoskodnak a szükséges papírokról is. Erre azonban minden esetben kérdezzünk rá.