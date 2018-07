A jövőben nem birtoklunk, inkább megosztunk

Saját autó, családi nyaraló, amikor ezekre beruházunk, pénzügyi döntéseket hozunk. Biztosan szükségünk van ezekre, amikor a nyaraló heteken át üresen áll és az autó is leggyakrabban csak az utcán parkol? A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő szakértői a felnövekvő generáció pénzügyi tudatosságát igyekeznek fejleszteni: ennek része az is, hogy mit vegyünk meg és mit elég alkalmanként kölcsönözni vagy közösen használni. Ebben a szülőknek óriási szerepük van, hiszen mintát adnak gyermeküknek.

2006-ban világszerte 350 ezren használták a közösségi autómegosztást, ez a szám 2015-re 7 millióra ugrott, és az előrejelzések szerint 2025-re várhatóan 36 millióan fognak aktívan élni ezzel a lehetőséggel.

Lakást is cserélhetünk egy idegennel akár a világ túlsó felén: előre megbeszélt időtartamban saját lakásunkat biztosítjuk a cserepartnernek, aki meg számunkra teszi otthonát elérhetővé. Jelenleg Magyarországon 368 lakást ajánlanak alkalmi lakáscserére, ebből több mint 260-at a turisták számára legvonzóbb helyen, a fővárosban találunk.

Emellett megannyi alternatív lehetőség adott már a pénzügyileg tudatos utazáshoz is. Ha a fő igény a gyorsaság, akkor az elektromosrobogó-megosztás igénybevétele vagy rövidebb távnál a kerékpármegosztó rendszer az ideális választás. Ha viszont hosszabb útra készülünk, élhetünk a telekocsival, a közösségi felületen útitársakat kereshetünk az úti célunk és utazási időnk megjelölésével, természetesen az útiköltség megosztásával.

„A pénzügyileg tudatos fiatalok tisztában vannak ezekkel a megoldásokkal és ki is használják őket. A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő egyik fő célja is az, hogy a jövő generációja pénzügyileg tudatos felnőttekké váljon. Így az a feladatunk, hogy reagáljunk az őket körülvevő világra, megmutassuk a lehetőségeiket, amelyeket ismerve majd okosan dönthetnek. A közösségi eszközhasználat, azaz, hogy nem rendelkezünk saját autóval, nyaralóval vagy akár biciklivel, a jövőben egyre inkább egy lehetséges alternatíva lesz. Szülőkként pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy gyerekeinknek bizony mintát adunk azzal is, hogy mit veszünk meg és mit nem, mennyire használjuk ezeket a közösségi lehetőségeket tudatosan" – mondta Horváth Magyary Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója és a vetélkedő zsűrijének elnöke.

A vetélkedő zsűrijének elnöke szerint tehát felelősen gondolkodó szülőként érdemes tisztában lenni azzal, hogy ezek okos használatával nem csak pénztárcánkat kímélhetjük meg, de a környezetünk terhelését is csökkentjük.

Elmondhatjuk gyermekünknek, ha nincs szükségünk rendszeresen az autóra, akkor a közösségi megosztáson alapuló megoldásokkal megspórolhatjuk a saját gépjárművel járó terheket. Nem kell karbantartásra áldoznunk, illetve biztosításokat se kell fizetnünk az „üres" napokra. Birtoklás helyett tehát a megosztás is lehet az alapelvünk, vagyis hogy addig használjunk valamit, amíg arra feltétlenül szükségünk van, majd tegyük vissza a "közösbe".