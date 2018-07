Októbertől már repülhet a Bambusszal

Új vietnami légitársaság kezdi meg működését októbertől. A cég nemzetközi járatokat indít, kifejezetten azzal a céllal, hogy a látogatók könnyebben jussanak el a turisztikailag legvonzóbb célpontokra. A külföldi összeköttetések mellett, néhány géppel országon belül is repülnek majd.

Az Asia Times cikkéből kiderül, hogy az októberben startoló társaság az ötödik vietnami légiközlekedési vállalat lesz. A cég járataival Bamboo Airways néven találkozhatnak majd az utasok.

Turistákra szakosodva

Várhatóan szeptember 2-tól megnyitják a jegyvásárlás lehetőségét a bambuszról elnevezett légitársaság járataira, első gépeik pedig már október 10-én a levegőbe emelkedhetnek.

A társaság annyira bízik a sikerben, hogy összesen 44 repülőgép vásárlásáról állapodtak meg a két piacvezető gyártóval, a Boeing-gel és az Airbus-szal.

A repülőkre 8,6 milliárd dollárt, azaz több mint 2300 milliárd forintot költenek.

A cég mögött Vietnam egyik legnagyobb ingatlanfejlesztője, az FLC Group áll. A csoport eddig főként komplex szolgáltatásokat nyújtó tengerparti üdülőtelepeket, golfklubbokat épített, de húztak már fel felhőkarcolót is az egyik nagyvárosban.

Ezek sikerére alapozva döntöttek úgy, hogy elsősorban a turistákat kiszolgáló járatokat indítanak.

Merész vállalás

A Hanoi városában bejegyzett cég telített és árérzékeny piacra lép be, az ötödik vietnami légitársaság lesz.

Könnyen lehet ugyanakkor, hamarosan ennek a cégnek is szembe kell néznie az egész szektort fenyegető kihívásokkal.

Ahogy az Origo megírta, az előrejelzések szerint óriási fejldődés várható a polgári légiközlekedésben a következő másfél-két évtizedben.

Ez nemcsak azt jelenti, hogy a szolgálatban lévő repülőgépek száma várhatóan közel a duplájára nő a mostaninak.

Jelenti azt is, hogy sokkal több pilótára és személyzetre lesz szükség a jövőben, noha ezek száma - elegendő csak a Ryanair pilótáinak korábbi sztrájkjára utalni, melynek egyik oka túlterheltségük volt - egyes társaságoknál most is kevés.

A Boeing a napokban tette közzé saját iparági előrejelzését, melyben 640 ezer új pilótával számol a következő két évtizedre. Ezek 40 százalékát az ázsiai légiközlekedés igényelné.