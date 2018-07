A szövetkezeti ország, amely néhány év alatt megtöbbszörözheti GDP-jét

Az egykori brit gyarmat, Guyana lehet Dél-Amerika új olajhatalma, a közelmúltban feltárt, gazdag tengeri lelőhelyek miatt. A New York Times helyszíni riportjából azonban kiderül, hiába kecsegtetnek a lelőhelyek azzal, hogy kitermelésükkel megtöbbszörözhető az ország GDP-je, több minden ellene szól annak, hogy a kontinens egyik legszegényebb országa gyorsan meggazdagodhasson.

A Magyarországnál több mint kétszer nagyobb területű Guyanát alig 800 ezren lakják. Az ország 1966-ban vált függetlenné a britektől, 1970-ben alakult köztársasággá. Hivatalos neve Guyanai Szövetkezeti Köztársaság, mellyel felvételekor a gazdasági termelés szocialista modelljének megvalósítására kívántak utalni – a termelés azóta átalakult, a név maradt, noha a mezőgazdaságban még mindig jelen vannak a szövetkezetek.

Területének nagy részét erdőségek borítják, a mezőgazdaság legfontosabb terménye a cukornád, illetve a cukor. Számottevő a fagazdálkodás is, a fa mint alapanyag kivitele. Guyanában fontos arany- és gyémántlelőhelyek is vannak, jelentős a bauxitexportja, ám az ásványkincsek kitermelését beárnyékolja a korrupció és a csempészet. Kérdés az, így lesz-e tengeri olajlelőhelyeivel is, amelyek kitermelése viszont stabil növekedési pályára állíthatná az országot.

Itt kellene megcsinálni az áttörést

Guyana szegény, sok problémával küszködő ország. Mindennapjait etnikai konfliktusok, a magas bűnözési ráta, az értékes ásványkincsek csempészete árnyékolja be.

Az ország GDP-je alig 3,5 milliárd dollár volt 2016-ban.

Guyana ellenben fontos cél- és tranzitországa a kábítószer-kereskedelemnek.

A képzettebb fiatalok körében magas az elvándorlás aránya, elsősorban az USA-ban és Kanadában keresik boldogulásukat, míg a maradók a HIV-fertőzés terjedésével, a növekvő bűnözéssel élnek együtt. Az országban magas az öngyilkossági ráta is.

Mindazonáltal Guyana fontos mezőgazdasági ország, melynek területén már az őslakos indiánok is folytattak növénytermesztést.

Az ország számára kitörési lehetőséget a tengeri olajmezők adhatnak.

Az ExxonMobil az elmúlt három évben ugyanis nyolc, a partoktól 100-120 mérföldre található lelőhelyet tárt fel. A vállalat 2008 óta van jelen a térségben és kutat új szénhidrogén-bázisok után:

Az előzetes számítások szerint, a kitermelés csúcsra járatásával az ország évi 20 milliárd dolláros bevételhez jutna, ami a többszöröse lenne a mostani GDP-nek.

Ez az összeg nagyjából a jóval nagyobb Kolumbia GDP-jével egyezik meg.

Még a visszafogottabb elemzők is úgy számolnak, öt éven belül háromszorosára növelhető az éves bruttó nemzeti össztermék nagysága a tengeri kitermelés beindításával.

Kétkedés kevés optimizmussal

Ám sokan kételkednek abban, az ország képes lesz meglovagolni az olaj révén kínálkozó lehetőséget.

Többen úgy vélik, a mindent átjáró korrupció, kapzsiság, és persze az, hogy a nagyvállalatok sem jótékonykodni jönnek az országba, gátja lesz annak, hogy az ország egésze profitáljon az ásványkincsből.

Az országban például 16 cukorgyár működik, egy részük külföldi befektetetésként. Egy helyi, a cukoriparban dolgozó vegyész ugyanakkor azt mondja, ha külföldi vállalat lép be a szektorba, igen ritkán foglalkoztat helyi munkavállalókat, inkább saját embereit hozza a gyárba.

Mások ezzel kapcsolatban megjegyzik: különösen a kínaiakra jellemző, hogy rablógazdálkodást folytatnak, és mivel a kormánynak égető szüksége van minden beáramló pénzre, ezért nem is túl szigorúak velük, és nem is tesznek erőfeszítést azért, hogy máshonnan is odacsábítsanak befektetőket.

Például egy 2009-ben, kínai pénzből, állami támogatással épült cukorgyár végül 181 millió dolláros veszteséggel fejezte be működését úgy, hogy közben a befektető jelentős környezeti károkat okozott.

Sokan szkeptikusak abban a tekintetben, hogy az Exxonnal másképp alakulnának a dolgok. Külföldi tapasztalatokat emlegetnek azzal kapcsolatban, hogy ahol az olajkitermelés a felvirágzás ígéretével indult meg, a szegények ugyanolyan elesettek maradtak, miközben néhányak gyanús ügyleteken gazdagodtak meg. Egy párizsi bíróság például tavaly ítélte el Egyenlítői-Guinea volt alelnökét egy 100 millió dolláros pénzmosási ügy miatt.

Biztosan nem lesz gyorsan Kánaán

Guyana esetét nehezíti, hogy korábban nem zajlott még ilyen kitermelés az országban.

Üzemanyag-szükségletüket eddig Venezuelából fedezték, lényegében barteralapon, rizzsel fizetve a benzinért.

Az olajkitermelést most – egy helyi céggel közösen – az olajipar egyik meghatározó szereplője végezné, ugyanakkor felfuttatásával várni kellene addig, amíg megépülnek a helyi finomító berendezések is.

Az Exxon egy másik vállalattal, valamint Kína tengeri kitermeléssel foglalkozó nemzeti olajtársaságával közösen építené meg a szükséges finomítókapacitásokat.

A guyanai kormány most arra készül, hogy első lépésben olyan megállapodást kössön az óriásvállalattal, aminek eredményeként

2020-ig évente 6 milliárd dollár folyna be a kasszába adókból és a kitermeléshez kapcsolódó jogdíjakból.

Ebből a pénzből pedig sokat költhetne az ország az egészségügyre és az oktatásra is.

A helyiek ugyanakkor továbbra sem felhőtlenül optimisták, különösen, hogy biztosak abban, az Exxon sem tud teljes megoldással szolgálni például a munkanélküliség kérdésére. Mintegy 600 dolgozót tudnak alkalmazni a kitermeléshez kapcsolódóan, és elmondták azt is, ha az fel is fut a következő néhány évben, 1000 helyi munkavállalónál többnek akkor sem tudnak munkalehetőséget ajánlani.

Egy friss jelentés arról számol be, az azonosított lelőhelyeken akár több milliárd hordónyi olaj is lehet, jóval több, mint amennyit korábban becsültem. A United States Geological Survey, az USA ásványtani és -kutató intézete pedig Guyana és Suriname közös lemezére 15 milliárd hordónyi olajat becsül.