A Facebook és a Google után az Apple is nagy bajban lehet

A Facebook és a Google után az Apple is célkeresztbe kerül, azonban nem a törvényhozók támadják a céget, hanem az elégedetlen vásárlók és a népszerű youtuberek fogalmaztak meg erős kritikákat. Az egyik legnagyobb számítástechnikai Youtube-csatorna vezetője egyenesen illegálisnak nevezte az Apple tevékenységét, miután a vállalat megtagadta tőlük az 1,8 millió forintos iMac Pro számítógép megjavítását.

Az iMac Pro igen drága professzionális minősítésű munkaállomás, azonban ha eltörik, a tulajdonosnak valószínűleg meggyűlik majd a baja az Apple-lel. Az egyik népszerű Youtube-csatorna, a Linus Tech Tips még áprilisban osztott meg videót arról, hogy a csapat iMac Pro munkaállomása megsérült az egyik videójuk készítése alatt. Ezután a számítógépet elvitték az Apple egyik hivatalos boltjába.

Ott is hagyták javításra az 1,8 millió forint értékű munkaállomást, majd két nap múlva az Apple e-mailben értesítette őket arról, hogy elvihetik az iMac Pro-t, azonban azt nem javították meg a munkatársak.

Az Apple Support e-mailben meg is indokolta a döntést. Elmondásuk szerint nem áll elegendő alkatrész a cég rendelkezésére, és emiatt nem tudják elvégezni a szükséges javításokat. Linus Tech Tips azt állította, hogy ugyan nem volt biztosítás a számítógépen, de készek lettek volna kifizetni a javítási költséget.

Az Apple állítása viszont azt jelentené, hogy ha valaki vesz egy majdnem 2 millió forintos számítógépet és összetöri, dobhatja ki a kukába, hiszen a cég nem képes azt megjavítani, az Apple szigorú üzletpolitikája miatt pedig csak ők rendelkeznek a megfelelő alkatrészekkel.

A techradar.com szerint az Apple érvelése valamelyest érthető, hiszen egy nagyon drága számítógépről van szó, éppen ezért az alkatrészeiből is kevés van, nem áll több száz darab a raktárban. Azonban kiemelik, hogy az iMac Pro már egy éve kapható, így azóta már meg kellett volna oldaniuk a logisztikai problémákat, legalábbis az olyan létfontosságú és könnyen sérülő elemekből, mint a kijelző, többnek kellene lennie a raktáron.

A számítógépet ráadásul az emberek többsége munkára használja, és erre is lett tervezve, ezért ha az Apple nem képes megjavítani a méregdrága számítógépét, legyen ennek bármi az oka, az megbocsájthatatlan, írja a techradar.com. Az Apple Insider azonban összeadta a javítási költségeket, és arra jutottak, hogy a javítás 300 dollárral többe kerülne, mint az új számítógép, azaz 5200 dollárba. Éppen ezért maga az Apple, de az AASP-k sem fogják megjavítani a számítógépet, mivel eszméletlen költséges lenne.

A Linus Tech Tips szerencséjére, az egyik AASP vezetője felajánlotta, hogy elvégzi a javításokat, és beszerzi az alkatrészeket, nevét azonban nem árulta el. A javítás végösszege így legrosszabb esetben is 3400 dollár lesz az Apple Insider 5200 dolláros becslésével ellentétben. Ezzel viszont a Youtube-csatorna megcáfolta az Apple több állítását is, miszerint: az alkatrészek nem szerezhetőek be, és a javítás drágább lenne, mint egy új gép megvétele.