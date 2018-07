Elbizonytalanodnak az újlakásvásárlók?

Sokakat meglepetésként ért a július eleji pénzügyminiszteri megszólalás az újépítésű lakások vásárlására vonatkozó, 2019 végéig élő, kedvezményes áfa megszűnéséről. Olyannyira, hogy egyelőre még nem is nagyon sikerült felmérni a várható hatásokat, a szakemberek is kissé bizonytalanok a jóslatokat illetően. Az persze egyértelműnek tűnik, hogy vásárlóként mit is érdemes tenni ebben a helyzetben.

Egyértelmű, hogy drágulás jön 2020-tól

Az áfa visszaállása a mostani 5 százalékról a 27 százalékos szintre önmagában 22 százalékos áremelkedést indokol, ami több millió forintos tétel bármely lakásnál. Ha abból indulunk ki, hogy most 600 ezer forintnál jár a budapesti átlagos négyzetméterár az újépítésű lakások esetében, akkor 2020 után már 750 ezres árakról beszélhetünk.

Ez azt jelenti, hogy egy 50 négyzetméteres lakás ára több mint 35 millió forint lesz.

Az áremelkedés hatására ezért rengeteg fejlesztő cég fog eltűnni a piacról, és persze az átadott lakások száma is csökken: a tavalyi 15 ezres szintről 8-10 ezerre, ami még 2013-2015 táján volt jellemző az újlakás-piacra - tette hozzá Balla Ákos. Az lehet egyedül pozitívum, hogy várhatóan mérséklődik az építőipart olyannyira feszítő munkaerőhiány is.

2020-ig is emelkedni fognak az árak

De nem csak 2020-tól drágulnak majd az újépítésű ingatlanok, hiszen addig is folyamatos lesz drágulás, ahogy ezidáig is ez volt tapasztalható. Annak ellenére igaz ez, hogy most már a beruházóknak igyekezniük kellene az átadásokkal, hogy ne maradjanak készleten eladatlan ingatlanaik 2019 után, hiszen a 22 százalékkal magasabb árakon jóval kisebb eséllyel tudják azokat értékesíteni.

Balla Ákos várakozásai szerint azonban a beruházók a futó projektjeiket be fogják tudni fejezni, mivel az áfa-bizonytalanság miatt az új fejlesztések előkészítésével már a tavalyi év vége felé leálltak. Utóbbi oka, hogy társasházak esetében 20-22 hónapos építési idővel kell számolni. A szerkezetkész vagy majdnem szerkezetkész épületek esetében tehát még van esély azok befejezésére 2020-ig.

Az egyébként, hogy a tavalyi év vége óta nem vágtak bele további fejlesztésbe a beruházók, szintén az áremelkedés irányába hat, hiszen ezáltal csak a fokozatosan kifutó kínálatból tudnak válogatni a vevők.

Nem az áfa bizonytalanítja el a vásárlókat

A közelgő határidő tehát nem kell, hogy elbizonytalanítsa azokat, akik a most épülő projektek közül válogatnak. Habár a bejelentés még nem jutott el mindenkihez, úgy tűnik, hogy nem is tapasztalható megtorpanás az érdeklődők részéről, vagy legalábbis nem ezért - jelezte Rácz Gyula László. Véleménye szerint az emberek már eddig is bizonytalankodtak amiatt, hogy sok esetben tervezőasztalról kell ingatlant vásárolniuk, miközben egyre-másra hallották a bedőlésekről és a csúszásokról szóló híreket.

Arról nem is beszélve, hogy ha hitelt is vesznek fel újépítésű ingatlan megvásárlásához, az még ingatagabbá teszi a terveket.

A hitelfelvétel ugyanis meglehetősen körülményes és bonyolult egy olyan ingatlannál, ahol az adásvételi szerződés majd csak valamikor a jövőben kerül aláírásra. Hiszen így a hitelfelvétel is csak egy-másfél év múlva történik meg, annak minden bizonytalanságával, miközben addig sok minden történhet a vevő életében -hívta fel a figyelmet az ingatlanközvetítő.

Összességében tehát az újlakás-vásárlások várható alakulása kapcsán elmondható, hogy ha nem is tartunk a kedvezményes áfa megszűnésének határidejétől, azért nem árt az óvatosság: alaposan meg kell nézni, hogy milyen projektben vásárolunk ingatlant. Érdemes meggyőződni a fejlesztő hátteréről, referenciáiról, megbízhatóságáról, és csak ezen ismeretek fényében vágni bele a vásárlásba.